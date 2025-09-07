Das sagen die Macher von Clair Obscur: Expedition 33 zu einer „Switch 2“-Version

Neben den Gerüchten um Resident Evil Requiem für die Switch 2 gibt es nun auch neue Hinweise, dass ein heißer Kandidat für das Game of the Year 2025 den Weg auf Nintendos neue Konsole finden könnte. Die Rede ist natürlich von Clair Obscur: Expedition 33, an dem man in diesem Jahr definitiv nicht vorbeikam und das jetzt schon auf vielen Top-Listen mit ganz oben steht.

Sandfall Interactive hält sich bedeckt

Im Gespräch mit Nintenderos äußerte sich Entwickler Sandfall Interactive zur Möglichkeit einer Switch-2-Version. Ganz ausgeschlossen ist sie nicht: „Wir haben einige Möglichkeiten, die wir prüfen werden, aber im Moment können wir noch nichts bestätigen.“

Das klingt zwar nach einer vorsichtigen Antwort, aber immerhin bleibt die Tür für eine Portierung offen. Und wenn man bedenkt, welchen Stellenwert große Third-Party-Titel auf der „Switch 2“ genießen, wäre Clair Obscur: Expedition 33 ein weiterer echter Brocken.

Ein kleiner Haken bleibt

Bekanntlich haben viele Studios aktuell Probleme, überhaupt an Dev-Kits der Switch 2 zu kommen – wir haben darüber ja schon in einem anderen Artikel berichtet. Das könnte auch bei Sandfall der Grund sein, warum es bisher keine Ankündigung gibt. Gerade ein so aufwendiges Spiel wie Clair Obscur dürfte einiges an Anpassungen brauchen, um vernünftig auf Nintendos Hardware zu laufen.

Offiziell ist also noch gar nichts, aber die Fans dürfen weiter hoffen. Was denkt ihr? Würdet ihr euch Clair Obscur: Expedition 33 auch für die Switch 2 wünschen, oder habt ihr den Titel schon auf einer anderen Plattform durchgespielt?

