Das sagen die Macher von Clair Obscur: Expedition 33 zu einer „Switch 2“-Version

Neben den Gerüchten um Resident Evil Requiem für die Switch 2 gibt es nun auch neue Hinweise, dass ein heißer Kandidat für das Game of the Year 2025 den Weg auf Nintendos neue Konsole finden könnte. Die Rede ist natürlich von Clair Obscur: Expedition 33, an dem man in diesem Jahr definitiv nicht vorbeikam und das jetzt schon auf vielen Top-Listen mit ganz oben steht.
Sandfall Interactive hält sich bedeckt
Im Gespräch mit Nintenderos äußerte sich Entwickler Sandfall Interactive zur Möglichkeit einer Switch-2-Version. Ganz ausgeschlossen ist sie nicht: „Wir haben einige Möglichkeiten, die wir prüfen werden, aber im Moment können wir noch nichts bestätigen.“
Das klingt zwar nach einer vorsichtigen Antwort, aber immerhin bleibt die Tür für eine Portierung offen. Und wenn man bedenkt, welchen Stellenwert große Third-Party-Titel auf der „Switch 2“ genießen, wäre Clair Obscur: Expedition 33 ein weiterer echter Brocken.
Ein kleiner Haken bleibt
Bekanntlich haben viele Studios aktuell Probleme, überhaupt an Dev-Kits der Switch 2 zu kommen – wir haben darüber ja schon in einem anderen Artikel berichtet. Das könnte auch bei Sandfall der Grund sein, warum es bisher keine Ankündigung gibt. Gerade ein so aufwendiges Spiel wie Clair Obscur dürfte einiges an Anpassungen brauchen, um vernünftig auf Nintendos Hardware zu laufen.
Offiziell ist also noch gar nichts, aber die Fans dürfen weiter hoffen. Was denkt ihr? Würdet ihr euch Clair Obscur: Expedition 33 auch für die Switch 2 wünschen, oder habt ihr den Titel schon auf einer anderen Plattform durchgespielt?
Ich will ehrlich sein: Ich hoffe nicht, dass sich dasselbe Spiel wie bei der Switch 1 wiederholt - und zwar das jedes Spiel mit der Brechstange auf eine Konsole portiert wird, der die nötige Leistung fehlt. Gerade Clair Obscure hat auch durch seine famose Optik überzeugt und hier ein Downgrade erleben zu müssen würde das Erlebnis schon trüben.
Auch wenn die Switch 2 etwa das Niveau einer PS4/Pro hat, kann es Ports aktueller Konsolen- & PC-Titel nur entweder mit hohem Aufwand und/oder merklichen technischen Einschnitten geben. Mir wäre es lieber, wenn Publisher bei manchen Spielen einfach ehrlich sind und von Vornherein kommunizieren, dass es keinen Port geben wird. Stattdessen bleibt man lieber vage, weil die Switch 2 eine aktuelle Konsole ist und man sich geschäftliche Beziehungen mit Nintendo nicht verbauen will.
Star Wars Outlaws und CP2077 vertreten da aber eine komplett andere Meinung wie du.
Ich sehe es weniger kritisch. Die Auflösung kann reduziert werden und dies wird dank dlss nicht so dramatisch sein, dazu fällt es auf einem 8 Zoll Handheld nicht so ins Gewicht.
Wer stationär spielen will, sollte sich eventuell überlegen keinen Handheld zu kaufen und/oder eben mit den Abstrichen leben.
Aber nur weil ein Spiel keine 1080p/60 auf 4k skaliert schafft auf diesen 8zoll Tablet , soll es diese gar nicht erst geben und damit den Spielern ein Spiel verwehren?
Sehe da ehrlich gesagt kein Grund für und ob man es jetzt will oder nicht, Spiele wie witcher 3 und Hogwarts haben sich enorm gut verkauft auf der Switch 1. obwohl Hogwarts Switch so spät kam, ist es am Ende sogar die meist verkaufteste Version gewesen.
Hogwarts Legacy war tatsächlich das Spiel, was ich am ehesten im Sinn hatte, wenn es um schlechte Portierungen für die Switch 1 ging. Und mit schlecht meine ich nicht, das die Entwickler zu wenig Ehrgeiz oder Arbeit hineingesteckt haben. Irgendwann erreicht man einen Punkt, an dem die Hardware schlichtweg nicht mehr hergibt. Wenn selbst einschlägige Zeitschriften schreiben, das Hogwarts Legacy die technisch mit Abstand schlechteste Variante und nur mit sehr vielen Abstrichen zu spielen ist, ist das keine gute Werbung. Ob das der Vision der Entwickler und deren Anspruch an ihr eigenes Werk am Ende gerecht wird, steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Auch The Witcher 3 lief auf der Switch 1 gerade noch "OK". Klingt erstmal wenig beeindruckend, aber wenn man sich das Spiel auf dem PC anschaut und realisiert, dass dieses noch immer anspruchsvolle Spiel auf einer Hardware mit so eingeschränkten Specs trotzdem noch halbwegs anständig läuft, ist "OK" eine tolle Leistung. Cyberpunk 2077 läuft auf der Switch 2 etwas besser als auf der Base-PS4, das stimmt. Doch auch hier muss man - gerade in actionreichen Situationen - schon mit teils derben Framedrops leben. Im Großen und Ganzen läuft es auch auf der Switch 2 ebenfalls "OK". Das wäre aber auch die Grenze, von der ich mir Wünsche, das Entwickler und Publisher sie ziehen.
Hab ja schon mehrfach im Forum geschrieben, das ich die PS5 nicht hole und bei der PS4 bleibe. Es gibt sehr viele Cross-Gen Titel und bislang hatte ich noch keinen, bei dem die Erfahrung abseits von 30 FPS großartig schlechter wäre. Das sind für mich vernünftige Ports. Und es gibt etliche Titel, die nur für die PS5 rausgebracht wurden, obwohl ich mir vorstellen könnte, das sie mit kleinen EInschränkungen auf der PS4 laufen könnten. Und ich vertraue ich hier einfach mal auf die Entscheidungsfähigkeit der Entwickler/Publisher, dass es eben nicht einfach so ist wie ich es mir als Laie vorstelle und es gute Gründe gibt, warum diese Titel nicht Cross-Gen erschienen sind (mal abgesehen das sie mit Exklusivtiteln Verkäufe für die PS5 generieren wollen).
Damit kann ihr ehrlich gesagt sehr viel besser leben, als wenn ich mir einen Port hole, der nur ein Schatten dessen ist, was auf anderen Konsolen zelebriert wird. Und um Missverständnissen vorzubeugen: Die allermeisten Ports laufen anständig bis sehr gut. Es gibt sehr wenig, bei denen ich mir gewünscht hätte, sie hätten auf einen Port verzichtet. Jedoch wird uns die Switch 2 noch mindestens für die nächsten 5-6 Jahre begleiten, während in 2-3 Jahren die nächste Xbox und Playstation am Start sein werden. Die technische Lücke wird noch größer werden und die Titel werden diese neue Hardware ausreizen wollen. Nach aktuellem Stand werden sich solche Situationen also mehren und ich wünsche mir, dass Publisher/Entwickler mehr Wert auf das künstlerische Werk und eine gute Spielererfahrung legen, als auf reine Verkaufszahlen.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Da die Switch 2 bereits mit jetzigen Spielen große Probleme hat (die zudem 2-5 Jahre alt sind), denke ich nicht dass es in den nächsten Jahren besser wird. Auf der Gamescom hat man bei sehr vielen Vorabversionen gesehen dass diese unter aller Kanone laufen und ich denke einige werden dann auch nicht zufriedenstellend in der finalen Version laufen. Die Switch 2 hat einfach jetzt schon keine Reserven und auch wenn sich das eine oder andere noch herauskitzeln lässt, so wird die Konsole in ein paar Jahren wieder auf dem selben Stand sein wie die Switch 1 damals. Mit der Switch 2 Version wird man zukünftig auch wieder die teuerste aber zugleich technisch schlechteste Version kaufen. Der einzige Mehrwert bleibt wieder nur die portable Nutzung der Spiele was aber durch die niedrige Akkulaufzeit beinträchtigt wird.
Bei Cyberpunk wurde die Switch 2 Version fast 2 Jahre lang optimiert wärend bei der base PS4 die Optimierung quasi nie stattgefunden hat. Das Spiel wurde nach dem schlimmen Launch nur noch für die PS4 Pro und die PS5/Xbox angepasst und die alten Versionen wurden auf Eis gelegt. Ich bezweifle stark dass jeder Publisher so viel Aufwand in seine Portierungen stecken wird. Man wird ja sehen wie dann z.B. Borderlands 4, Elden Ring oder Indiana Johnes laufen wird.
DLSS bringt momentan nichts weiter als dass die Spiele gerade mal so die 30fps Marke halten können und selbst dass nicht konstant. Ohne DLSS wären die Spiele schlichtweg nicht lauffähig auf der Switch 2. Aber diese Technik hat auch ihre Grenzen und bei Cyberpunk wurden bereits die absolut niedrigstens Einstellungen der PC Version verwendet und die NPC Dichte ist auch stark reduziert worden.
Witcher 3 war auf der Switch 1 alles andere als gut spielbar oder schön anzusehen. Die Leute haben es nur gekauft weil es undenkbar war dass dieses Spiel überhaupt auf der alten Kiste läuft. Es hat viele beeindruckt aber ein gutes Erlebnis war es sicherlich nicht. Das Spiel lief mit 575p oder sowas in der Art und sah ultra hässlich aus.
Ich hab beim Spielen von Switch (2)-Ports immer dieses kleine meckernde "Aber du könntest gerade auch die hübschere/perfomantere/schneller ladende Version auf PS5/Series X spielen"-Männchen auf meiner Schulter sitzen. Auch bei Umsetzungen, die Unterschiede zu den großen Vorbildern nur mit der Lupe erkennen lassen (Street Fighter 6 fällt mir da spontan ein; spielt sich großartig auf Switch 2). Höchstwahrscheinlich würde mein quängelnder Schulterfloh bei einem deutlich herunterskalierten Erlebnis dieses Spiels wieder laut zu jammern beginnen. Nichtsdestotrotz sollen sie ruhig einen Switch 2-Port entwickeln. Wer Switch-only unterwegs ist, hätte dann ebenfalls die Chance, das Game zu zocken. Wäre doch im Grunde ein "Win-Win", wie man heutzutage sagt. Egal wie, Clair Obscur muss man einfach gespielt haben!