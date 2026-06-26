Suikoden-Fans markieren sich diesen Tag in der kommenden Woche rot im Kalender

Es ist wieder so weit: Konami veranstaltet einen weiteren Suikoden Live Broadcast. Suikoden-Fans halten sich den kommenden Mittwoch schon ab Mittag frei. Am 1. Juli um 13 Uhr deutscher Zeit findet Suikoden Live statt. Eure Erwartungen solltet ihr allerdings zügeln.

Offiziell geht es ausschließlich um Suikoden STAR LEAP, den neuesten Teil der Serie, der für eine Veröffentlichung für Mobilgeräte und (später auch) Steam geplant ist. In einer Stunde will man die neuesten Informationen übermitteln, mit dabei sind die Synchronsprecher Mikoi Sasaki, Aimi und Ayasa Itou. Bei Youtube seid ihr live dabei.

Kürzlich hatte sich Konami nach längerer Wartezeit zu Suikoden STAR LEAP zurückgemeldet und sich für ausbleibende Neuigkeiten entschuldigt. Dabei stellte man auch einen Plan für die Veröffentlichung des Spiels vor, der bei der neuen Show möglicherweise konkretisiert wird.

Gacha, aber nicht so dolle

Suikoden: STAR LEAP wird als Hauptspiel der Reihe positioniert. Wie es sich für ein Mobile-Game gehört, folgt es dem „Free to play“-Format. Der Titel bietet darüber hinaus Gacha-Mechaniken, aber Producer Rui Naito erklärte schon vor Monaten, dass man alle 108 Sterne durch das Spielen der Geschichte erhalten könne – also an dieser Stelle ohne Gacha.

Die Geschichte dreht sich um die Rune of Change, eine der legendären 27 True Runes, welche die Welt erschaffen haben sollen. Die Handlung ist offiziell kanonisch und setzt zwei Jahre vor den Ereignissen von Suikoden I ein, umfasst aber Zeitsprünge in verschiedene Epochen der Hauptreihe. Dadurch wird das Spiel sowohl als Prequel als auch als Sequel betrachtet.

via Gematsu, Bildmaterial: Suikoden STAR LEAP, Konami, Mythril