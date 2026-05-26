Ein Comeback dieser 30 Jahre alten RPG-Serie von SEGA wird immer wahrscheinlicher

Der langjährige „Sakura Wars“-Komponist Kohei Tanaka hat auf Twitter mit einem kurzen Tweet für Aufregung gesorgt. Dort erklärte er, einen „Aufnahmetag“ hinter sich zu haben und dass es um „Sakura“ ging. Sollte es etwa ein neues Spiel zur alten RPG-Serie geben?

Erst im Dezember machte ein Gerücht die Runde, wonach es mit Sakura Wars doch noch weitergehen könnte. Lange Zeit war es ruhig auf dem offiziellen japanischen Twitter-Account zu „Sakura Taisen“, es gab nur Retweets. Seit Oktober gibt es auch wieder neue Beiträge vom Account selbst.

In den letzten Monaten wurde weiter fleißig Charakteren zum Geburtstag gratuliert und an Jubiläen erinnert – kurzum: klassische Social-Media-Arbeit. Für eine Serie, um die es seit Jahren still ist. Seltsam? Seltsam waren auch die Berichte vor nunmehr drei Jahren.

Damals berichtete Insider Gaming, dass drei weitere klassische SEGA-Marken ihre Rückkehr feiern würden. Die drei Marken sollten sich zu den fünf Marken – darunter Jet Set Radio und Shinobi – gesellen, die kurz zuvor bei The Game Awards enthüllt wurden. Namentlich: Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion und eben Sakura Wars. Das schien ziemlich zusammenhangslos.

Doch vor einigen Wochen spendierte SEGA der 30 Jahre alten Reihe auch noch ein brandneues „30th Anniversary Logo“ und gab bekannt, demnächst über neue Fanartikel und Veranstaltungen informieren zu wollen. Es ist gut möglich, dass sich der Tweet von Kohei Tanaka auf ein neues Arrangements-Album oder gar ein Anniversary-Konzert bezieht. Aber vielleicht ist im Kontext der drei Jahre alten Gerüchte auch mehr im Busch …

Bildmaterial: Sakura Wars, Sega