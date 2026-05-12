Vor 20 Jahren nahm ein „Final Fantasy“-Mythos den Anfang, der für immer unvollendet bleibt

Vor 20 Jahren nahm ein Final-Fantasy-Mythos seinen Anfang, der wohl für immer unvollendet blieb und dem viele ältere Final-Fantasy-Fans noch heute nachtrauern. Fabula Nova Crystallis war ein Überbegriff für eine Reihe von Final-Fantasy-Spielen, von denen mehrere erhebliche Anlaufschwierigkeiten und andere nie fertig wurden hatten.

Rückblickend spielt Fabula Nova Crystallis wohl nicht die Rolle, in die es einst gedacht wurde. Am meisten spürt man den Mythos vermutlich in Final Fantasy XIII. Als Fabula Nova Crystallis im Jahr 2006 angekündigt wurde, galt Final Fantasy XIII, das 2009 veröffentlicht wurde, als der Flaggschiff-Titel der Reihe.

Der Mythos um Fabula Nova Crystallis wurde von Kazushige Nojima erdacht, der einst auch das Szenario zu Final Fantasy VII geschrieben hat und aktuell in dieser Funktion auch an der Remake-Trilogie arbeitet.

Fabula Nova Crystallis wollte die Spiele in einem übergeordneten Mythos einen, wobei die Geschichten, Charaktere und sogar Welten der Spiele unterschiedlich sein würden. Das klang alles verdammt spannend und nach Final Fantasy XII, auf das wir damals (vergleichsweise) lange warten mussten, war der Durst nach mehr „Final Fantasy“ groß. Nicht alle Pläne gingen auf, wie wir wissen.

XIII, Versus und Agito

Zunächst angekündigt wurden Final Fantasy XIII, Final Fantasy Versus XIII und Final Fantasy Agito XIII. Alle drei Spiele durchlebten Verschiebungen und das düstere Final Fantasy Versus XIII ging schließlich im bis heute nicht so richtig vollendeten Final Fantasy XV auf.

Agito XIII erschien schließlich als Final Fantasy Type-0 und bot einen gewissen Cliffhanger (insbesondere in der späteren HD-Version) für einen Nachfolger. Es gab sogar Trademarks für Type-1, doch es folgte nie eine Fortsetzung. Und Final Fantasy XIII war damals zu ziemlich kontroversen Fan-Meinungen erschienen. Es folgten Final Fantasy XIII-2 und Lightning Returns, die nicht weniger kontrovers aufgenommen wurden.

Mit Final Fantasy Agito fand das „Agito“ dann doch noch seine Verwendung, allerdings nur noch in einem Mobile-Game in Japan. Das Spiel wurde relativ schnell wieder eingestampft. Eine Fortsetzung namens Final Fantasy Awakening erschien 2016 in China und später auch in Nordamerika, hatte aber ebenfalls kaum Halbwertszeit.

Hinter Fabula Nova Crystallis stand eine Idee, die bei der E3 2006 im Mai einen spannenden Anfang nahm, aber gefühlt nie einlösen konnte, was sie versprochen hatte. Sinnbildlich dafür steht bis heute wohl Final Fantasy XV, das am Ende kaum noch die einst angekündigte „Versus XIII“-Atmosphäre aufkommen ließ und spürbar unvollständig war.

Das DLC-Drama um Final Fantasy XV

Im April 2018 kündigte Square Enix das verheißungsvolle DLC-Paket „The Dawn of the Future“ zu Final Fantasy XV an. Fans freuten sich darauf, mit dem DLC-Paket viele fehlende Schnipsel zur Story des Spiels zu erhalten. Im November 2018 jedoch wurden drei der vier DLCs gestrichen: Episode Aranea, Episode Lunafreya und Episode Noctis sollten nie erscheinen. Hajime Tabata nahm seinen Hut.

Heute steht Fabula Nova Crystallis für manche für einen mehr als zehn Jahre andauernden Zeitraum ab 2006, in dem „Final Fantasy“ viele ältere Fans verloren hat. Manche von ihnen würden wohl sagen, daran hat die Serie noch heute zu knabbern. Dass man sich 2015 das von vielen Fans gewünschte, aber unfassbar aufwendige Final Fantasy VII Remake auflastete, das auch zehn Jahre später noch vor seiner Vollendung steht, hat den Weg der Reihe nicht einfacher gestaltet.

Doch in den letzten Jahren hat Final Fantasy auch wieder viel Respekt gewonnen. Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake und Rebirth waren gefeierte und oftmals ausgezeichnete Spiele. Und der Name „Final Fantasy“ hat bis heute einen klangvollen Hall. Nicht wenige sind auch nach Fabula Nova Crystallis dabei geblieben … und hoffen auf neue Glanzzeiten.

Bildmaterial: Fabula Nova Crystallis, Square Enix