Alle Zeichen auf Retro: Neue UNIQLO-Kollektion feiert monochrome Pixelkunst von Pokémon

Wenn man mal eben ein über 20 Jahre altes Spiel relativ unangetastet auf eine moderne Plattform portieren kann und vier Millionen Menschen sofort zugreifen, dann weiß man, dass man eine starke Marke in der Hand hält.

An die Veröffentlichung von Pokémon Blattgrün und Feuerrot für Nintendo Switch knüpft bald die nächste UNIQLO-Kollaboration an. Und auch diesmal stehen die Zeichen auf Retro.

Anlässlich 30 Jahren „Pokémon“ wird es im Juli in Japan eine neue UT Kollektion von UNIQLO* geben, die im monochromen Game-Dot-Design daherkommt und die Pixelkunst der Originalspiele feier, nachdem es in der Kanto-Kollektion zuletzt um originale Artworks ging.

UNIQLO ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda und Co. angeht. Die beliebten UT Kollektionen widmen sich stets einer bestimmten Marke und bestechen durch ihre mal ausgefallenen, mal dezenten Illustrationen.

Die neue Pokémon-Kollektion geht im Juli in Japan in den Verkauf und wird höchstwahrscheinlich auch die westlichen UNIQLO-Stores* erreichen. Japanische Fans haben bereits korrekt festgestellt, dass die Shirts vom westlichen Pokémon-Logo geziert werden.

Die Motive diesmal:

Bildmaterial: UNIQLO