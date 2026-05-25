Ultimative und native „Kingdom Hearts“-Sammlung für Switch 2 könnte im Anmarsch sein

Für Fans von Kingdom Hearts markierten die letzten Jahre eine fiese Durststrecke. Seit der Ankündigung von Kingdom Hearts IV hält sich Square Enix – von nichtssagenden Updates mal abgesehen – bedeckt. Der Mobile-Ableger „Missing-Link“ wurde derweil eingestampft, auch zum Bedauern von Stammkomponistin Yoko Shimomura.

Jetzt könnten aber zumindest ein paar versöhnliche Neuigkeiten winken. Zuletzt stellte der vermeintliche Insider Nash Weedle eine native Switch-2-Fassung der großen Collection „Integrum Masterpiece“ in Aussicht. Und die ist nun nochmal wahrscheinlicher geworden.

Cloud-Version-Demos verschwunden

Wie der Twitter-User KHMLTomorrow kürzlich aufzeigte, wurde die Produktseite der Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Cloud Version im amerikanischen sowie japanischen Nintendo eShop völlig überraschend aktualisiert. Dabei entfernte man die zuvor verfügbare Demo-Fassung des Spiels. Auch Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue und Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) – beide Teil der Collection – bieten keine Demos mehr an.

Der Verdacht: Square Enix versucht, die alles andere als optimalen Cloud-Versionen in den Hintergrund zu rücken, um Platz für native Switch-2-Fassungen zu machen. Eine sicherlich nicht an den Haaren herbeigezogene Vermutung, bemühte sich Square Enix zuletzt doch um diverse (aufwendige) Portierungen – allen voran die Switch-2-Fassungen von Final Fantasy VII Remake und Rebirth.

Zum Kauf bleiben die Cloud-Versionen besagter Titel weiterhin verfügbar. Im deutschen eShop stehen die Demos zudem weiterhin zum Download bereit. Gesichert ist also nichts, trotzdem darf man vorsichtig optimistisch sein, ob Square Enix nicht vielleicht doch die Ankündigung von Switch-2-Fassungen vorbereitet.

Was ist Integrum Masterpiece?

Kingdom Heats Integrum Masterpiece enthält die Sammlungen Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue und Kingdom Hearts III + Re Mind. Neben den drei Hauptspielen sind in den einzelnen Sammlungen auch die Ableger Re: Chain of Memories, 358/2 Days, Birth by Sleep, Re:coded, Dream Drop Distance, Back Cover χ [chi] und 0.2 Birth by Sleep enthalten. Der ganze Kingdom-Hearts-Wahnsinn also. Wenn man so will.

via The Gamer, Bildmaterial: Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, Square Enix