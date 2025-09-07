Tetsuya Nomura hat ein Update zu Kingdom Hearts IV für die wartenden Fans

Offenbar hat man selbst bei Square Enix langsam ein schlechtes Gewissen. „Kingdom Hearts“-Fans lässt man seit Jahren zappeln und nun stellte man auch noch Kingdom Hearts Missing-Link ersatzlos ein.

Im Mai gab es ein Statement und einige neue Screenshots für die wartenden „Kingdom Hearts“-Fans. Ein tröpfchen auf den heißen Stein und daran ändert sich auch heute nach einigen Worten von Tetsuya Nomura nicht viel.

Er sah sich während des Livestreams zu Final Fantasy VII: Ever Crisis, in dem er auch kurz über den letzten Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII sprach, zu einer kleinen Botschaft veranlasst.

„Ja, alles läuft wirklich reibungslos, und der Veröffentlichungstermin steht bereits fest“, was den dritten Remake-Teil von Final Fantasy VII angeht, so Nomura. Man halte sich an einen Zeitplan, den man schon aufgestellt hat. Um auf andere Fragen in den Kommentaren zum Livestream zu antworten, sagte Nomura weiter: „Das wurde auch hier und da in den Kommentaren angesprochen, aber Kingdom Hearts IV schreitet ebenfalls planmäßig voran, also freut euch bitte darauf.“

Dann freuen wir uns mal darauf. Auf den letzten Screenshots wollen Fans übrigens Hinweise auf eine neue Welt für Kingdom Hearts IV gefunden haben. Ein anderer Screenshot deutet auf die Rückkehr einer Welt in Kingdom Hearts 4 hin. Die Details lest ihr hier. Kingdom Hearts IV wurde im April 2022 angekündigt.

Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix