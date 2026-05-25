Er könnte theoretisch sogar spielbar sein: Kontroverse Figur der Remake-Trilogie kehrt zurück

Die heiß erwartete Ankündigung des Remake-Finales von Final Fantasy VII steht weiterhin aus. Das hält Director Naoki Hamaguchi aber kaum davon ab, regelmäßig aus dem Nähkästchen zu plaudern. So verriet er kürzlich etwa, was ihr in Bezug auf Cid und Vincent erwarten dürft. Außerdem habe Hamaguchi selbst bereits zahlreiche Durchgänge absolviert und sei überzeugt, dass ihr das große Finale lieben werdet.

In einem Interview mit Restart.Run verriet er nun, dass ein umstrittener Remake-Neuzugang auch im nächsten Spiel dabei sein wird – Chadley, der wahlweise nette oder eben nervige Materia-Forscher.

Die Frage, ob sich der wissbegierige Blondschopf im letzten Teil zum spielbaren Charakter mausert, wollte Hamaguchi nicht beantworten. Eine wichtige Rolle spiele Chadley trotzdem. „Seine ausgeprägte Neugier und seine Neigung, ein wenig zu viel zu reden – Wesenszüge, derer er sich bewusst ist und wegen derer er sich bisweilen etwas befangen fühlt –, werden auch im dritten Spiel weiter vertieft werden“, so Hamaguchi.

„Es würde mich freuen, wenn die Spieler mit wohlwollender Anteilnahme verfolgen würden, wie Chadley in die Handlung eingebunden wird und welche unterstützende Rolle er dabei einnimmt.“ Fans, die Chadley mal selbst steuern wollen, vertröstet Hamaguchi aber: „Ob er jedoch zu einem spielbaren Charakter avancieren wird, ist eine Frage, zu der wir uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern können.“

Im Internet vergnügen sich Fans damit, sich über den hilfsbereiten Wissenschaftler zu amüsieren. Und auch das Team hinter den Spielen vergnügte sich in Vergangenheit bereits über die wilde Fan-Theorie, nach der Chadley böse und zum finalen Boss avancieren könnte. „Wir haben uns totgelacht“, resümierte Hamaguchi seinerzeit. Wie steht ihr zu Chadley?

via Eurogamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix