Trotz Xbox-Kurswechsel: Fable kommt auch für die PS5 – und das auch noch dieses Jahr

Beim großen Auftritt während der Xbox Developer Direct im Januar bekamen Fans nach langer Wartezeit endlich einen ausführlicheren Blick auf das neue Fable. Seitdem wurde es rund um das Fantasy-RPG allerdings wieder etwas ruhiger. Nun gibt es immerhin neue Informationen zur Veröffentlichung – und die dürften besonders PS5-Fans freuen.

Nachdem zuletzt Aussagen von Xbox-Chefin Asha Sharma und Xbox-CCO Matt Booty für Verwirrung sorgten, da angekündigt wurde, die Spiel-Exklusivität von Xbox „neu zu bewerten“, stellte Entwickler Playground Games jetzt klar: Fable erscheint weiterhin auch für die PlayStation 5. Auf Twitter bestätigte das Studio, dass das Spiel zeitgleich für Xbox Series, Game Pass, Steam und eben auch Sonys Konsole veröffentlicht wird.

Keine Verschiebung geplant

Auch rund um einen möglichen Aufschub des Spiels gibt es offenbar Entwarnung. Über LinkedIn veröffentlichte Playground Games neue Stellenausschreibungen und erwähnte dabei, dass Fable weiterhin „später in diesem Jahr“ erscheinen soll. Damit scheint das Rollenspiel nach aktuellem Stand weiterhin für die zweite Hälfte von 2026 geplant zu sein.

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, das Projekt könnte intern verschoben worden sein. Offiziell bestätigt wurde davon allerdings nichts. Stattdessen scheint das Studio aktuell weiter aktiv am Ausbau des Teams zu arbeiten. Mit Forza Horizon 6 hat das Studio erst neulich wieder ordentlich abgeliefert. Unsere Eindrücke zum Spiel findet ihr in unserem Test.

Bereits beim Xbox-Showcase im Rahmen des Summer Game Fest 2026 am 7. Juni könnte es neue Eindrücke zum Rollenspiel geben. Freut ihr euch schon auf den Titel?

via GameRadar, Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games