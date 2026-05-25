Trotz Xbox-Kurswechsel: Fable kommt auch für die PS5 – und das auch noch dieses Jahr

Beim großen Auftritt während der Xbox Developer Direct im Januar bekamen Fans nach langer Wartezeit endlich einen ausführlicheren Blick auf das neue Fable. Seitdem wurde es rund um das Fantasy-RPG allerdings wieder etwas ruhiger. Nun gibt es immerhin neue Informationen zur Veröffentlichung – und die dürften besonders PS5-Fans freuen.
Nachdem zuletzt Aussagen von Xbox-Chefin Asha Sharma und Xbox-CCO Matt Booty für Verwirrung sorgten, da angekündigt wurde, die Spiel-Exklusivität von Xbox „neu zu bewerten“, stellte Entwickler Playground Games jetzt klar: Fable erscheint weiterhin auch für die PlayStation 5. Auf Twitter bestätigte das Studio, dass das Spiel zeitgleich für Xbox Series, Game Pass, Steam und eben auch Sonys Konsole veröffentlicht wird.
Keine Verschiebung geplant
Auch rund um einen möglichen Aufschub des Spiels gibt es offenbar Entwarnung. Über LinkedIn veröffentlichte Playground Games neue Stellenausschreibungen und erwähnte dabei, dass Fable weiterhin „später in diesem Jahr“ erscheinen soll. Damit scheint das Rollenspiel nach aktuellem Stand weiterhin für die zweite Hälfte von 2026 geplant zu sein.
Zuletzt machten Gerüchte die Runde, das Projekt könnte intern verschoben worden sein. Offiziell bestätigt wurde davon allerdings nichts. Stattdessen scheint das Studio aktuell weiter aktiv am Ausbau des Teams zu arbeiten. Mit Forza Horizon 6 hat das Studio erst neulich wieder ordentlich abgeliefert. Unsere Eindrücke zum Spiel findet ihr in unserem Test.
Bereits beim Xbox-Showcase im Rahmen des Summer Game Fest 2026 am 7. Juni könnte es neue Eindrücke zum Rollenspiel geben. Freut ihr euch schon auf den Titel?
via GameRadar, Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games
6 Kommentare
Sehr gut. War auf der 360 damals Fan von Fable, und das ost von den ganzen XBox-Titeln tatsächlich das von mir am meisten erwartete Game. Nach der 360 ging es zurück zu Playstation, aber es gab dann keine neuen Fables mehr.
Als dann das neue Fable angeündigt wurde, und etwas später auch die PS5 Version bekanntgegeben wurde, freute ich mich sehr. Vor kurzem dann die Meldung zum Kurswechsel, da hoffte ich, Fable bleibt weiter für PS5 auf Kurs.
Bin da echt froh, dass es nicht gecancelt wird. Hätte mir im Gegenzug sicher keine Xbox in erster Linie für dieses Game geholt (da viele der für mich besten Series-"Exclusives" sind ja schon auf PS5 sind).
Finde es auch gut, dass es weiterhin für PS5 erscheint. So können noch mehr das neue Fable spielen. Gerade Teil 2 fand ich auch sehr gut.
Bis mir eine neue Konsole ins Haus steht, kann ich dem Titel nur auf youtube nachstellen.
Er sieht aber tatsächlich ganz wunderbar aus und erinnert mich an den ersten Teil.
Mich freut diese Nachricht ebenfalls, da ich mir erst vor Kurzem durch den Wechsel in der Chef-Etage von Xbox genau diese Frage gestellt hatte. Für mich wird es der Erstkontakt mit Fable werden, aber der letzte Trailer sah einfach so gut aus, dass ich es sogar zum Release erwäge.
ist die beste Entscheidung, was sie mit Fable machen konnte ... damit kann die IP wachsen, wäre man jetzt idiotischerweise kurz vor ziel mit ner 180 Gradwende dahergekommen, hätte das nur nen massiven Shitstorm ausgelöst und negative Publicity, die das Spiel zugrunde gerichtet hätte und man hätte den Reboot und den damit möglichen Erfolg der Wiederbelebung Fables getrübt, und wofür Aus bloßer Eitelkeit wegen eines plötzlichen Sinneswandels in der Chefetage?
Nein ,das wäre nur jede Menge verschwendetes Geld für die Produktion dann gewesen, wenn man stattdessen das Spiel auch weiterhin wie geplant als Multi rausbringt und die Vorteile, die dies mit sich bringt für das Entwicklerstudio auch einstreichen lassen und kann immer nach NACH Release, wenn es unbedingt sein muss, an den eigenen Stellschrauben werken, die dafür Sorgen können, dass Leute möglicherweise eher zur XSX-Version, anstelle zur PS5 Version greifen - und ansonsten muss man eben mit Performance überzeugen und zeigen, dass man mit der Spielversion auf der Heimatplattform das technisch bessere Spielerlebnis.. so geht Konkurrenz und nicht das man sich dauernd gegenseitig durch permanente Exklusivität von Spielen gegenseitig fertig macht zum Leidwesen der Spieler, die dadurch weniger Freiheit haben selbst entscheiden zu dürfen, auf welcher Plattform man sein Spiel spielen will, wenn das Spiel locker technisch auf allen Plattformen einwandfrei läuft ohne technischer Einschränkungen, weil irgendwelche Spielfeatures an konsolen-Features gebunden wurden, die es nur auf einer bestimmten Plattform gibt