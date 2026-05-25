Warhorse wagt sich neben Kingdom Come an Mittelerde mit einem „Der Herr der Ringe“-RPG

Mit Kingdom Come: Deliverance 2 landete das tschechische Studio Warhorse Studios zuletzt einen großen Erfolg. Das Mittelalter-Rollenspiel konnte nicht nur viele Fans für sich gewinnen, sondern war zuletzt auch bei den Game Awards vertreten. Nun hat das Studio offiziell bestätigt, woran als Nächstes gearbeitet wird – und dabei dürften besonders Fantasy-Fans hellhörig werden.
Nachdem bereits seit einiger Zeit Gerüchte die Runde machten, bestätigte Warhorse jetzt in einem Online-Post die Arbeiten an einem neuen Open-World-RPG im Universum von „Der Herr der Ringe“. Das Studio spricht dabei selbst von einem „Open World Middle-earth RPG“. Gleichzeitig wurde auch ein neues Abenteuer im Kingdom-Come-Universum angekündigt.
Mittelerde statt Böhmen
Bereits zuvor hatte Warhorse von einem „großen immersiven RPG“ gesprochen, damals aber noch offen gelassen, ob es sich dabei tatsächlich um ein Spiel im Tolkien-Universum handelt. Jetzt herrscht Klarheit. Konkrete Details zum Gameplay, zur Handlung oder zum Veröffentlichungsdatum gibt es allerdings noch nicht.
In der Community stößt die Ankündigung dennoch auf viel Begeisterung. Viele Fans sehen gerade in Warhorse das passende Studio für eine glaubwürdige Mittelerde-Umsetzung. Besonders die eher bodenständige Herangehensweise der Kingdom-Come-Reihe wird häufig als guter Fit für Tolkiens Welt angesehen, in der Magie oft etwas zurückhaltender dargestellt wird als in vielen anderen Fantasy-Universen.
Hoffnung auf ein starkes Mittelerde-Comeback
Die Erwartungen an ein neues Herr-der-Ringe-Spiel sind allerdings hoch. Nach mehreren eingestellten Projekten und der enttäuschenden Veröffentlichung von „Der Herr der Ringe: Gollum“ hoffen viele Fans nun endlich wieder auf ein großes Rollenspiel in Mittelerde.
Wann Warhorse erste echte Einblicke zeigen wird, ist bislang offen. Das Studio selbst erklärte lediglich, man wolle „zum richtigen Zeitpunkt“ mehr verraten. Traut ihr dem Studio zu sich gut um den Stoff zu kümmern?
via GameRadar, Bildmaterial: Kingdom Come: Deliverance II, Deep Silver, Warhorse Studios
7 Kommentare
Die Lizenz für Herr-der-Ringe-Spiele liegt bei der allseits beliebten Embracer Group.
Mit 100 Millionen Dollar übernimmt das Abu Dhabi Investment Office die Finanzierung der Lizenzversoftung.
Warhorse Studios ist für 'historische' Rollenspiele mit einer bieder-hausbackenen Note bekannt.
Sie dürfen sich weder an den HdR-Designs von Weta noch jenen von Amazon bedienen.
Ziel ist Berichten zufolge ein Spiel, das es in der Popularität mit "Hogwarts Legacy" aufnehmen könne.
Warhorse hat kürzlich sein gesamtes Übersetzungsteam gefeuert.
Der CEO lobt KI in den Himmel und bezeichnet warnende Stimmen als "Hater".
Möge es ein Flop werden, der "Lord of the Rings: Gollum" und "Concord" noch gut aussehen lässt.
Nichts für ungut. Du hast wirklich interessante Gedankengänge was das Thema AI und dessen Folgen für die Zukunft betrifft.
Aber hast du eine Quelle dafür, dass wirklich das gesamte Übersetzungsteam gefeuert wurde?
https://letsdatascience.com/news/warhorse-…ations-1a35d485
Kann nicht mehr lange dauern, wenn sie Tschechisch>Englisch nicht mehr brauchen.
Und ... ich meine ... die haben gerade 100 Millionen an Finanzierung für ihr Mittelerde-Spiel bekommen, und als erstes feuern sie ihren Übersetzer für Englisch ... das halte ich für einen "interessanten Gedankengang".
Diese ganze AI Thematik ist, vielleicht auch zurecht, derart aufgeheizt, dass eine normale Diskussion anscheinend nur noch schwer möglich ist. Umso wichtiger ist es, dass man bei Berichterstattungen und auch bei Diskussionen bei den Fakten bleibt. Denn aktuell kann man als Studio nur falsche Aussagen über AI treffen, ein Shitstorm ist quasi garantiert.
In dem Artikel ist von einer Person die Rede. Nicht von einem ganzen Übersetzungsteam. Und über die Kündigungsgründe kann man nur spekulieren. Ob diese mit AI zusammenhängen - keine Ahnung. Gegen diese Annahme spricht jedoch die Aussage von Warhorse, das man auf der Suche nach mehreren Übersetzern sei.
https://wccftech.com/warhorse-studi…s-kingdom-come/
Ja die AI Thematik ist schwierig. Auf der einen Seite wird AI gerade von den Führungsebenen hochgejazzed so dass es kafkaeske Züge annimmt, auf der anderen Seite gibt es dann auch die "Hater" die alles schlimm finden. Und natürlich gibt es alle Farben dazwischen.
Ich roll bei beidem die Augen aber bei den "Hatern" ist zumindest der Vorteil, dass sie die AI Verwendung etwas in Schach halten - derzeit.
Bei Spielen wo es den Spielern relativ wurst ist (casual) geben die entsprechenden Firmen auch Gas.
Bin ja echt mal gespannt was davon am Ende bleiben wird.