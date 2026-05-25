Warhorse wagt sich neben Kingdom Come an Mittelerde mit einem „Der Herr der Ringe“-RPG

Mit Kingdom Come: Deliverance 2 landete das tschechische Studio Warhorse Studios zuletzt einen großen Erfolg. Das Mittelalter-Rollenspiel konnte nicht nur viele Fans für sich gewinnen, sondern war zuletzt auch bei den Game Awards vertreten. Nun hat das Studio offiziell bestätigt, woran als Nächstes gearbeitet wird – und dabei dürften besonders Fantasy-Fans hellhörig werden.

Nachdem bereits seit einiger Zeit Gerüchte die Runde machten, bestätigte Warhorse jetzt in einem Online-Post die Arbeiten an einem neuen Open-World-RPG im Universum von „Der Herr der Ringe“. Das Studio spricht dabei selbst von einem „Open World Middle-earth RPG“. Gleichzeitig wurde auch ein neues Abenteuer im Kingdom-Come-Universum angekündigt.

Mittelerde statt Böhmen

Bereits zuvor hatte Warhorse von einem „großen immersiven RPG“ gesprochen, damals aber noch offen gelassen, ob es sich dabei tatsächlich um ein Spiel im Tolkien-Universum handelt. Jetzt herrscht Klarheit. Konkrete Details zum Gameplay, zur Handlung oder zum Veröffentlichungsdatum gibt es allerdings noch nicht.

In der Community stößt die Ankündigung dennoch auf viel Begeisterung. Viele Fans sehen gerade in Warhorse das passende Studio für eine glaubwürdige Mittelerde-Umsetzung. Besonders die eher bodenständige Herangehensweise der Kingdom-Come-Reihe wird häufig als guter Fit für Tolkiens Welt angesehen, in der Magie oft etwas zurückhaltender dargestellt wird als in vielen anderen Fantasy-Universen.

Hoffnung auf ein starkes Mittelerde-Comeback

Die Erwartungen an ein neues Herr-der-Ringe-Spiel sind allerdings hoch. Nach mehreren eingestellten Projekten und der enttäuschenden Veröffentlichung von „Der Herr der Ringe: Gollum“ hoffen viele Fans nun endlich wieder auf ein großes Rollenspiel in Mittelerde.

Wann Warhorse erste echte Einblicke zeigen wird, ist bislang offen. Das Studio selbst erklärte lediglich, man wolle „zum richtigen Zeitpunkt“ mehr verraten. Traut ihr dem Studio zu sich gut um den Stoff zu kümmern?

via GameRadar, Bildmaterial: Kingdom Come: Deliverance II, Deep Silver, Warhorse Studios