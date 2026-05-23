The Adventures of Elliot stellt euch die früheste Epoche in Elliots und Faies Reise vor

Square Enix hat neue Informationen und Screenshots zu The Adventures of Elliot: The Millennium Tales veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen diesmal das „Zeitalter des Anbruchs“, neue Charaktere sowie weitere Details zu Faies Magie und den sogenannten „Shrines of the Mystic“.

Falls ihr unsere bisherigen Eindrücke zum Spiel verpasst habt: Wir konnten The Adventures of Elliot bereits vorab anspielen und außerdem mit Producer Naofumi Matsushita sowie Director Shota Fukebaru sprechen. Unsere Vorschau und Interviews solltet ihr euch unbedingt ebenfalls anschauen. Auch die anderen Zeitalter des Spiels haben wir bereits in älteren Artikeln genauer beleuchtet.

Das „Zeitalter des Anbruchs“ zeigt die Geburt der Zivilisation

Das „Zeitalter des Anbruchs“ bildet den frühesten Abschnitt von Elliots und Faies Reise. Menschen kämpfen dort mit selbstgebauten Waffen ums Überleben, während verschiedene Bestienstämme die Welt bedrohen.

Eine besondere Rolle spielt dabei der Stamm der Myū, der menschliche Sprache beherrscht und mächtige Magie einsetzen kann. Genau diese Kräfte sorgen allerdings auch für Spannungen.

Zu den neuen vorgestellten Figuren gehören unter anderem Kai, der junge Anführer der ersten menschlichen Siedlung Hitoyori, die Magieforscherin Hirk sowie Lyudmila, eine Frau des Myū-Stammes, die später beginnt, Menschen Magie zu lehren.

Neue Magie-Fähigkeiten und Kombos vorgestellt

Außerdem zeigte Square Enix weitere Details zum Kampfsystem. In den sogenannten „Shrines of the Mystic“ kann Faie neue Magie-Fähigkeiten erlernen, die für das Vorankommen in der Spielwelt notwendig sind.

Zu den neuen Fähigkeiten gehören unter anderem „Ignite“, mit dem Faie Feuer einsetzen kann, „Vacuum“ zum Heranziehen von Gegnern und Objekten sowie „Copy“, wodurch sie Elliots Aktionen kopieren kann.

Besonders spannend wirken erneut die Kombinationsmöglichkeiten zwischen Elliot und Faie. So können etwa verstärkte Bomben durch Ignite direkt gezündet werden oder mehrere Boomerangs gleichzeitig über das Schlachtfeld fliegen.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erscheint am 18. Juni für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC. Eine Prologue Demo mit übertragbarem Spielstand ist jetzt für alle Plattformen verfügbar.

via Gematsu, Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytech Works