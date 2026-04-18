The Adventures of Elliot stellt euch ein weiteres Zeitalter und Faies Magiestunden vor

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales hat neue Details erhalten: Square Enix und Claytech Works geben frische Einblicke in das sogenannte „Zeitalter der Magie“ sowie in Gameplay-Systeme wie Waffen- und Magicite-Verbesserungen und Faies Magiestunden.

Die Geschichte dreht sich um Elliot und seine Begleiterin Faie, die mithilfe eines Zeitportals durch die Zeit reisen. Ihr Ziel ist es, den Fluch der Prinzessin Heuria aus dem Königreich Huther zu brechen. Zu diesem Zweck besuchen sie verschiedene Epochen der Weltgeschichte.

Über das „Zeitalter der Obut“ (die Gegenwart) und das „Zeitalter des Wiederaufbaus“ (das dunkle Zeitalter) haben wir in einem anderen Artikel bereits geschrieben. Neben dem heute gegenständlichen „Zeitalter der Magie“ (das goldene Zeitalter) gibt es dann auch noch das „Zeitalter des Anbruchs“ (die Geburt der Zivilisation) – dazu gibt es sicher später Details.

Glanzzeit mit düsterer Zukunft

Das „Zeitalter der Magie“ stellt eine goldene Ära dar, in der die Menschheit dank fortschrittlicher Magietechnologie großen Wohlstand erreicht hat – sogar die „Biestlinge“ wurden zurückgedrängt. Doch hinter dieser Blütezeit verbirgt sich bereits der drohende Verfall der Welt.

Zentraler Schauplatz ist die Nation Weyzn, eine hochentwickelte Magiemetropole. Zwei große Forschungsinstitute prägen das Leben dort: Forthewor, das kompromisslos technologischen Fortschritt verfolgt, und Formanit, das Magie gezielt für das Wohl der Menschen einsetzt.

Figuren wie die Forscherin Fausta, ihre Schülerin Marnie, Forthewor-Direktor Hildebrandt und Adliger Ikarus spiegeln diese unterschiedlichen Ideologien wider.

Systeme, Progression und Magie-Lektionen

Auch spielerisch gibt es neue Details: Elliot kann verschiedene Waffentypen finden und verbessern, wobei stärkere Varianten nicht nur mehr Schaden, sondern auch neue Spezialangriffe bieten. Ergänzt wird das durch Maginite, die Waffen mit zusätzlichen Effekten ausstatten und vielfältige Anpassungen ermöglichen – je seltener, desto stärker und effizienter.

Für Abwechslung sorgen Faies Magiestunden. Diese optionalen Minispiele nutzen neue Fähigkeiten von Faie und belohnen gute Leistungen mit besonderen Extras wie Musikstücken. Beispiele sind z. B. Rennen vor einer Lawine oder Geschicklichkeitsprüfungen in Lava-Umgebungen.

Das HD-2D-Action-RPG erscheint am 18. Juni für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC. Eine Demo weiterhin für die Nintendo Switch 2 verfügbar. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon sichern.

via Gematsu, PR, Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytech Works