Sony macht ein weiteres Studio ein Jahr nach der Gründung dicht und kürzt im Mobile-Sektor

Sony Interactive Entertainment macht kurz nach der Schließung von Bluepoint ein weiteres Studio dicht. Wie zuerst bei ResetEra durchsickerte und dann von Bloomberg-Journalist Jason Schreier „bestätigt“ wurde, wird Dark Outlaw Games seine Pforten schließen.
Besonders pikant: Das Studio wurde erst vor einem Jahr, im März 2025, unter der Leitung von „Call of Duty“-Veteran Jason Blundell gegründet. Es ist das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass sich Sony von einem Blundell-Studio trennt.
Zuvor hatte Blundell Deviation Games geleitet, das er aber bereits 2022 verlassen hatte und wo dem Vernehmen nach mit der Schließung 2024 ein PlayStation-Spiel eingestellt wurde. Berichten zufolge sollte es eine neue PlayStation-Marke sein.
Auch Dark Outlaw Games soll sich in der Anfangsphase der Entwicklung eines neuen Projekts befunden haben. Unabhängig von Dark Outlaw Games soll PlayStation aktuell weitere Kürzungen vornehmen, die den Mobile-Sektor betreffen. Hier müssen rund 50 Mitarbeitende mit Kündigungen rechnen.
via Gematsu, VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
2 Kommentare
Kann die Spieleindustrie mal einen Tag Lang nicht Brennen, oder ist das schon zu viel Verlangt.
Ah Ja Stimmt. Weil solche (Multi-)Millionäre/Milliardäre nicht den Hals Voll Kriegen müssen alle andere den Kopf her halten.
Ich könnte nicht mal so viel Essen, so wie och am Liebsten im Strahl Kotzen will.
Denke ich mir zur Zeit auch: Alle "großen Drei" bekleckern sich nicht mit Ruhm. Grün, Blau und Rot bauen auf ihre eigene Art Kot (reimt sich sogar). Wobei ich Nintendo von allen drei Cash-Grabbern noch als halbwegs vertretbar in ihrem Mist empfinde... mit zwei zugedrückten Augen und einem Gefühl im Magen wie nach fünf Gängen Mexikanisch.
Hoffentlich besinnt man sich in Videospiel-Landien bald wieder. Mir fällt es, vor diesem Hintergrund, schwer, noch Freude an meinem Hobby zu empfinden. Andererseits: Ist das nicht in jeder Branche so? Wenn man wüsste, was für dubiose Geschäfte hinter Nestlé, Mars, Müller und Co. stecken, müsste man doch auch ein mieses Gewissen haben und am besten nur noch von Luft leben.