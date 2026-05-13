Nintendo kündigt neues „Switch 2“-Bundle vor Preiserhöhung an – aber wir sind außen vor

Kurz vor der angekündigten Preiserhöhung der Nintendo Switch 2 hat Nintendo ein neues Konsolen-Bundle vorgestellt. Ab kommenden Monat soll die „Switch 2“ im Rahmen der sogenannten „Choose Your Game Bundle“-Aktion gemeinsam mit einem digitalen Spiel angeboten werden.

KäuferInnen können dabei zwischen Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und Pokémon Pokopia wählen. Der Preis liegt in den USA bei 499,99 US-Dollar und wurde, Stand jetzt, auch nur für diese Region angekündigt. Damit entspricht der Preis des Bundles dem der Basis-Konsole nach der Preiserhöhung.

Deutsche Preise oder Details zu einer eventuellen hiesigen Verfügbarkeit sind bislang allerdings noch nicht bekannt.

Zeitlich limitiertes Angebot

Laut Nintendo werden die neuen Bundles nur für begrenzte Zeit und solange der Vorrat reicht erhältlich sein. Bereits zuvor hatte das Unternehmen zeitweise ein Switch-2-Bundle mit Mario Kart World angeboten, das allerdings noch vor Weihnachten eingestellt wurde.

Ein separates Bundle zu Pokémon Pokopia wurde vor einiger Zeit bereits für Australien und Neuseeland angekündigt, erschien bislang jedoch nicht in Europa. Ob sich das mit der neuen Aktion nun ändert, bleibt abzuwarten.

Preiserhöhung startet im September

Das neue Bundle erscheint unmittelbar vor der geplanten Preisanpassung der Nintendo Switch 2. Ab dem 1. September soll der Preis der Konsole in Europa um 30 Euro steigen und künftig bei 499,99 Euro liegen. Nintendo begründete diesen Schritt zuletzt mit veränderten Marktbedingungen und der globalen Geschäftslage. Der Präsident von Nintendo äußerte sich auch zu dem Thema und entschuldigte sich im gleichen Atemzug.

Auf dem Papier wirkt dieses Angebot zumindest wie ein guter Deal. Umso interessanter ist, ob diese Version auch zu uns kommt. Das wird man aber wohl erst in der Zukunft sehen.

Die Werbegrafik:

via VGC, Nintendo, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft