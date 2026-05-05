Nintendo reagiert auf den Hype um Pokémon Pokopia, aber für uns gibt’s einen Haken

Bei dem Erfolg eigentlich keine Überraschung: Pokémon Pokopia reiht sich nun in die Riege der Spiele ein, die ein eigenes Konsolen-Bundle erhalten. Nintendo hat ein entsprechendes Paket für die Nintendo Switch 2 angekündigt – allerdings vorerst nur für Australien und Neuseeland. Der Verkaufsstart ist für den 5. Juni 2026 angesetzt.

Das Bundle enthält die Konsole sowie das Spiel als Download-Version. Eine „physische“ Spielkarte liegt nicht bei, obwohl es sich dabei ja auch nur um eine Game Key Card handeln würde. Ein spezielles Konsolen-Design im Pokopia-Stil wird ebenfalls nicht geboten.

Keine globale Veröffentlichung – vorerst

Damit folgt Pokémon Pokopia anderen Titeln wie Mario Kart World, das bereits zum Start der „Switch 2“ als Bundle erhältlich war, oder Pokémon-Legenden: Z-A, das ebenfalls ein eigenes Bundle erhielt. Die Produktion des „Switch 2“-Bundles von Mario Kart World wurde zwar bereits eingestellt, dennoch ist es immer wieder vereinzelt in den Läden zu finden.

Auf ein erstes, speziell angepasstes Design der Switch 2 warten Fans allerdings weiterhin. Gerüchte zufolge soll sich die erste thematische Switch 2 einem echten Klassiker widmen: The Legend of Zelda.

Ob das Pokopia-Bundle auch in anderen Regionen erscheint, ist derzeit offen. Eine Ankündigung für Europa oder andere Märkte steht noch aus – entsprechend bleibt abzuwarten, ob das Angebot später noch ausgeweitet wird.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo