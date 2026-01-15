Nach Rekordhoch fällt der Aktienkurs von Nintendo um mehr als 30 Prozent

Erst im August 2025 erreichte die Nintendo-Aktie mit 14.795 Yen (etwa 80 Euro) den höchsten jemals verzeichneten Kurs des Unternehmens. Jetzt fiel der Kurs auf 9.950 Yen (etwa 54 Euro) und unterschritt erstmals seit April 2025 die Marke von 10.000 Yen – GameSpark berichtet.

Die Gründe für Kursanstiege und -rückgänge lassen sich zwar nur vermuten, doch es ist wahrscheinlich, dass der Rekordkurs im August 2025 auf die Verkaufsrekorde der Nintendo Switch 2 in Japan und den USA nach deren Veröffentlichung im Juni 2025 zurückzuführen ist.

Der darauffolgende Rückgang dürfte auf Faktoren wie die verminderten Verkaufszahlen der neuen Hybridkonsole über die Feiertage zurückzuführen sein. Aktionäre werden sich zweifellos auch Sorgen über mögliche zukünftige Preiserhöhungen aufgrund der steigenden RAM-Kosten und der anhaltenden Zölle, insbesondere in Amerika, machen.

Kürzlich erklärte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa, das Unternehmen behalte die Gewinnmarge der Switch 2 genau im Auge. Steigende Speicherpreise und internationale Zölle seien weiterhin ein Problem für die Branche.

„Wir beziehen unsere Rohstoffe von Lieferanten auf Basis unserer mittel- bis langfristigen Geschäftsplanung, aber der aktuelle Speichermarkt ist sehr volatil“, so Furukawa gegenüber der Kyoto Shimbun. „Es gibt keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Gewinn, aber wir müssen die Entwicklung genau beobachten.“

Auf die Frage, ob Nintendo die Preise in Abhängigkeit von den zukünftigen Beschaffungskosten erhöhen könnte, sagte Furukawa, das sei hypothetisch und er könne dazu keine Stellungnahme abgeben.

via VGC, Bildmaterial: Nintendo