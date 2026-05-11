Bandai Namco gibt ein Update zu Digimon Alysion, der Pocket-Version vom Card Game

Vor über einem Jahr kündigte Bandai Namco Digimon Alysion an. Dabei handelt es sich um eine digitale Variante des Digimon Card Game, welche unter anderem neue Charaktere mit ihren eigenen Digimon-Partnern mitbringen soll.

Bandai Namco hat nun bekannt gegeben, dass das Free-to-play-Digimon-Kartenspiel noch in diesem Jahr für Mobilgeräte (Android und iOS) erscheinen wird. Mehr gibt es aktuell noch nicht zu berichten. Weitere Informationen zur Veröffentlichung des Spiels sollen im Laufe des Jahres über den offiziellen „Digimon Alysion“-Twitter-Account folgen.

Im August 2025 fand bereits eine geschlossene Beta zu Digimon Alysion statt, in der Fans die Spielfunktionen und Kartenduelle ausprobieren konnten. Während des Tests evaluierten die EntwicklerInnen das Spielsystem und die Serverauslastung und sammelten gleichzeitig Feedback von den 10.000 Teilnehmenden.

Das Feedback aus der geschlossenen Beta wurde in einer Umfrage gesammelt und floss in die Weiterentwicklung ein. Einige der Verbesserungen und Neuerungen auf Grundlage dieses Feedbacks hatte man in einem Livestream zur Digimon Con im März vorgestellt. Ansonsten blieb es bei dieser Gelegenheit leider ruhig.

via Final Weapon, Bildmaterial: Digimon Alysion, Bandai Namco