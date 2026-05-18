Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu sind angetan von Saros

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Saros.
- Saros (PS5) – 9/9/9/9 [36/40]
- Snoopy & The Great Mystery Club (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]
- Akuma Rise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]
- Psyvariar 3 (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]
- Sudden Strike 5 (PS5, Xbox Series) – 7/7/7/7 [28/40]
via Nintendo Everything
