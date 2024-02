Tales of Arise feiert neuen Meilenstein, bevor es bei den Abo-Diensten an den Start geht

Zum Start von Tales of Arise im Xbox Game Pass und bei PlayStation Plus hat Bandai Namco die aktuellen Verkaufszahlen des Spiels verkündet. Man blickt inzwischen auf drei Millionen verkaufte Einheiten zurück.

Dazu teilte man ein feierliches Artwork, das ihr euch unten ansehen könnt. Den neuen Meilenstein erreicht das JRPG etwa 21 Monate nachdem man bekannt gab, zwei Millionen Einheiten verkauft zu haben.

Mit dem Start des Spiels bei den Abo-Diensten dürfte Tales of Arise weiteren Spielenden zugänglich werden, bevor Bandai Namco uns informiert, wie es mit der Reihe weitergeht. Denn das nächste „Tales of“ kommt bestimmt.

Eine gute Gelegenheit für eine Ankündigung bietet sich wohl beim Tales of Festival 2024. Das Festival wird am 1. und 2. Juni 2024 in Kanagawa’s Yokohama Arena stattfinden. Markiert euch diese Tage also schon mal im Kalender, Tales-of-Fans!

Bandai Namco ist mit den Zahlen übrigens sehr zufrieden. Producer Yusuke Tomizawa nannte sie kürzlich „beispiellos" für einen eigenständigen Tales-Titel.

