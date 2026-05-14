Nao Toyama will Pragmata spielen und die Livestreams könnten in Japan viral gehen

Kennt ihr Nao Toyama? Wahrscheinlich schon, wenn ihr Pragmata mit japanischer Sprachausgabe spielt. Die Sängerin und Synchronsprecherin verkörpert Diana im aktuellen Capcom-Hit.

Wie Toyama bei Twitter bekannt gibt, wird sie in Kürze ihren ersten Videospiel-Livestream veranstalten und dabei die Sketchbook-Demo zu Pragmata spielen und streamen. Sie nennt sich eine „absolute Anfängerin“ in Sachen Gaming und bittet ihre Fans (und Pragmata-Fans) um Nachsicht und Geduld.

Toyama könnte damit an die sehr erfolgreichen Livestreams von Konatsu Kato anknüpfen. Die Schauspielerin verkörperte Hinako Shimizu in Silent Hill f und ihre Livestreams gingen in Japan förmlich viral.

Dass Silent Hill f ihr erstes PS5-Spiel überhaupt war und sie alles andere als eine Core-Gamerin ist, dürfte dazu beigetragen haben. Den später veröffentlichten Casual-Mode zu Silent Hill f nannten viele japanische Fans in Anlehnung an die Livestreams gerne „Kato Mode“.

Den Livestream von Nao Toyama zu Pragmata könnt ihr morgen auf diesem Youtube-Kanal sehen. Neben ihrer Rolle als Diana hat Toyama zahlreiche Anime- und Spiele-Charaktere gesprochen, darunter die japanische Stimme von Kimberly aus Street Fighter 6 und Mualani aus Genshin Impact.

via Automaton Media, Bildmaterial: Pragmata, Capcom