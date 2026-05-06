Director über die neuen Charaktere Vincent und Cid im letzten Remake-Teil zu Final Fantasy VII

Neben Yuffie, die wir schon in Episode Intermission direkt steuern durften, gab es in Final Fantasy VII Rebirth mit Red XIII und Cait Sith zwei weitere neue, spielbare Charaktere im Vergleich zum Vorgänger.

Wer mit dem Original vertraut ist, weiß: da geht noch was. Vincent und Cid warten noch darauf, dem Team beizutreten. In Final Fantasy VII Rebirth überraschte uns Naoki Hamaguchi mit ziemlich unterschiedlichen Spielstilen unter den Charakteren. Und gleiches stellt er für den finalen Remake-Teil in Aussicht.

Ende 2023 erklärte Hamaguchi noch, viele Details zum Kampfsystem im dritten Teil seien noch unentschieden. „Wir müssen herausfinden, wie sie in das Gesamtbild passen und als Kampfcharaktere funktionieren – das ist etwas, worüber wir uns seit kurzem den Kopf zerbrechen“, so der Director damals. Seitdem ist viel Lebensstrom durch Gaia geflossen.

Er könne nicht zu viel verraten, „aber im finalen Spiel wurden sowohl Vincent als auch Cid mit unglaublich ansprechenden Kampffähigkeiten ausgestattet. Das sind Charaktere, bei denen ich es kaum erwarten kann, dass sie jeder endlich selbst ausprobieren kann“, so Hamaguchi in einem neuen Interview mit Ntower. Was rechnet ihr euch zu ihren Spielstilen aus?

Final Fantasy VII Rebirth (bei Amazon* mit exklusiver Magic-Karte) erscheint am 3. Juni für Switch 2 und Xbox. Wann wir den finalen Remake-Teil kennenlernen, steht allerdings noch nicht fest. Final Fantasy VII Remake Intergrade ist vor wenigen Monaten erst für Switch 2 und Xbox erschienen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix