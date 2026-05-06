Director über die neuen Charaktere Vincent und Cid im letzten Remake-Teil zu Final Fantasy VII

Neben Yuffie, die wir schon in Episode Intermission direkt steuern durften, gab es in Final Fantasy VII Rebirth mit Red XIII und Cait Sith zwei weitere neue, spielbare Charaktere im Vergleich zum Vorgänger.
Wer mit dem Original vertraut ist, weiß: da geht noch was. Vincent und Cid warten noch darauf, dem Team beizutreten. In Final Fantasy VII Rebirth überraschte uns Naoki Hamaguchi mit ziemlich unterschiedlichen Spielstilen unter den Charakteren. Und gleiches stellt er für den finalen Remake-Teil in Aussicht.
Ende 2023 erklärte Hamaguchi noch, viele Details zum Kampfsystem im dritten Teil seien noch unentschieden. „Wir müssen herausfinden, wie sie in das Gesamtbild passen und als Kampfcharaktere funktionieren – das ist etwas, worüber wir uns seit kurzem den Kopf zerbrechen“, so der Director damals. Seitdem ist viel Lebensstrom durch Gaia geflossen.
Er könne nicht zu viel verraten, „aber im finalen Spiel wurden sowohl Vincent als auch Cid mit unglaublich ansprechenden Kampffähigkeiten ausgestattet. Das sind Charaktere, bei denen ich es kaum erwarten kann, dass sie jeder endlich selbst ausprobieren kann“, so Hamaguchi in einem neuen Interview mit Ntower. Was rechnet ihr euch zu ihren Spielstilen aus?
Final Fantasy VII Rebirth (bei Amazon* mit exklusiver Magic-Karte) erscheint am 3. Juni für Switch 2 und Xbox. Wann wir den finalen Remake-Teil kennenlernen, steht allerdings noch nicht fest. Final Fantasy VII Remake Intergrade ist vor wenigen Monaten erst für Switch 2 und Xbox erschienen.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
3 Kommentare
Wenn Sie jetzt noch ein vernünftiges Kampfsystem hinkriegen würden. Aber da wird wohl nichts draus. Vielleicht kommt ja in 10 Jahren noch mal eine verbesserte Version von allen 3 Teilen ohne diesen unnötigen spielzeitstreckenen Ballast und somit in einem Teil vereint.
Ich freue mich drauf die beiden zu spielen gerade Vincent und seine Limits sind sicher interessant.
Und Cid...ich mag ihn gerne und freue mich bei ihm sowieso drauf, was man im 3 Teil mit ihm macht.
Was Vincent anbelangt, da erwarte ich absolut nen Gunslinger, der sehr agil ist.. wer Advent Children gesehen hat, weiß wie schnell und agil Vincent in Bewegung sein kann und ähnliche Agilität gepaart mit nem Gunslinger-Gameplay und Munitions-Sorten zum versatilen Wechsel des Kampfstils erhoffe ich mir für Vincent, gepaart mit seiner Spezialität dank den Genmutation, die an ihm ausgeführt wurden von Shinra, sich eben in Monster zu verwandeln und das er logischerweise nun mehr Verwandlungen hat, als im Original, wo alles praktisch ja nur auf 4 begrenzt war
Da in den Remakes ohnehin grundsätzlich alle Charaktere wegen des Waffenfähigkeits-Systems viel mehr Fähigkeiten besitzen, als im Original, wo Vincent ja praktisch nur aus einfachen Schieß-Angriffen, Zaubern, Beschwörungen und seinen Verwandlungen bestand, kann man sich also hier dann der diversen Waffenfähigkeiten bei Vincent richtig austoben und sein Kampfstil dadurch maßgebend verändern im positiven Sinne.
Das Original besaß 13 Waffen für ihn, also erwarte ich auch 13 Waffenfähigkeiten mindestens, wenn nicht mehr als 13 Waffen im Spiel vorkommen und man irgendwelche neuen Waffen einbaut, die es vorher nicht gab.
Man kann sich da denke ich auch bisschen Inspiration von FF8 und Dirge of Cerberus selbstverständlich ausleihen auch, z.B. indem man die Waffen von Vincent noch "modifizieren kann" wie in DoC, um Dinge wie Schussreichweite, Munition, Streuung, präzision ect. beeinflussen zu können für gewisse andere Nebeneffekte, wie die Schusskraft, dass diese auch Gegner durchschießen um Gegner in ner Reihe treffen zu können und Ähnliches.
Die Verwandlungen könnten auich schlichtweg völlig in das Gameplay von Vincent als Fähigkeiten normalisiert eingebaut werden, statt sie alle wieder nur Limits zu macht wie im Original, das Galianische Biest z.b. könnt einfach eine gewöhnliche Transformationsfähigkeit sein diesmal, udn Vincent erhält dafür ein neuen Limit Break als ersatz.. hat man ja schon auch so in den vorherigen Spielen gemacht, da war auch nicht mehr jeder Limit Break nen limit Break, sondern ne gewöhnliche Waffenfähigkeit, um so den Spielfluss des Kampfsystems spannender zu machen und dafür zu sorgen, dass gewisse Fähigkeiten halt flüssiger und öfter zum Einsatz kommen, statt halt nur immer drauf warten zu müssen, bis der Limit voll ist.. dann lieber das Galianische Biest normalisieren, und stattdessen nen neuen Desperado-Limit aus FF8 ihm als Ersatz einbauen passend für nen Gunslinger, der alles verpulvert, was er hat ala Laguna
Und was Cid anbelangt, so erwarte ich mehr Dragoner-Gameplay mit Sprungangriffen und mehr Highwind/Tiny Bronco-Einsatz als Teil seines Gameplays, im Original hatte er ja bereits Fähigkeiten, die definitiv nach Dragoner-Einfluss schrien..
Sprung, Hochsprung, Drache, Drachenflug oder wie seien Fähigkeiten nochmal in Deutsch hießen im Original, jedenfalls war auf einen Blick klar, was die Inspiration für sein Skill Set war..da kann man sicherlich noch bisschen Inspiration aus FF14 abschöpfen und in den Remake-Cid stecken