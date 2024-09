Macher teilen die wildeste Fan-Theorie von Final Fantasy VII Remake und Rebirth mit euch

Inzwischen sind mit Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Rebirth zwei der drei Teile der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII erschienen und wir nähern uns dem abschließenden, dritten Teil.

Theorien rund um das „Final Fantasy VII“-Universum sind beliebt und in Fankreisen oft und gern diskutiert. Natürlich werden sie auch von den Entwicklern verfolgt. In einem neuen Interview am Rande der Otakon in Washington haben die Macher jetzt erklärt, welche Fan-Theorien sie für die verrücktesten halten.

„Nach der Panel-Diskussion gestern haben wir uns beim Abendessen mit den Synchronsprechern unterhalten, und lustigerweise kam genau dieses Thema zur Sprache“, sagt Director Naoki Hamaguchi.

Und weiter: „Wir sprachen über Chadley, den Charakter, der Cloud in „Rebirth“ unterstützt. Und wir sprachen darüber, dass einige Leute denken, dass er eigentlich böse ist und sich im letzten Titel als der letzte Boss herausstellen wird. Wir haben uns darüber totgelacht.“

Yoshinori Kitase bleibt etwas unkonkreter und versucht Fans, eine „populäre“ Angst zu nehmen. Nämlich die vor gravierenden Veränderungen. Man höre oft Vermutungen von Fans, wie sehr sich die Geschichte vom Original unterscheiden würde. „Und ich möchte dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass es so sein wird“, so Kitase im Interview im ANN.

„Wir haben das Original immer im Hinterkopf behalten, und ich glaube nicht, dass es eine Handlung wird, welche die Fans des Originalspiels enttäuschen wird“, verspricht Yoshinori Kitase. Gleichzeitig seien aber auch 27 Jahre seit dem Original vergangen und jetzt gebe es Dinge, die man im Remake-Projekt (im Gegensatz zu damals) umsetzen könne. So wolle man Fans eine „neue Freude, eine neue Art von Zufriedenheit“ bereiten. „Wir hoffen, dass die Spieler bald erfahren werden, was genau das bedeutet“, so Kitase abschließend.

Es wird sicher noch eine Weile dauern, bis die Trilogie ihren Abschluss findet. Kürzlich haben die Macher aber ihren Willen geäußert, noch bis zum zweiten Geburtstag von Final Fantasy VII: Ever Crisis möglichst Einblicke zum dritten Spiel zu geben. Dieser Geburtstag findet im September 2025 statt.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix