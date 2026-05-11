So viele Millionen hat Nintendo im letzten Jahr mit Rechtsstreits verbraten

Um einen Rechtsstreit ist sich Nintendo bekanntlich nie zu schade. Immer wieder macht die japanische Traditionsschmiede Schlagzeilen, ob es nun um vermeintliche Lappalien wie Super-Mario-Supermärkte in Costa Rica oder den anhaltenden Patentstreit um Pocketpairs Palworld geht.
Und das geht ganz schön auf den Geldbeutel. Aus einem aktuellen Finanzbericht des Konzerns geht hervor, dass Nintendo im aktuellen Geschäftsjahr Prozesskosten in stolzer Höhe von 6,4 Milliarden Yen (etwa 35 Millionen Euro) zu stemmen hat. Von den gesamten außerordentlichen Verlusten des Unternehmens gehen damit rund 96 Prozent auf juristische Auseinandersetzungen zurück.
Die anhaltende Rechtskeilerei mit Pocketpair spielt dabei sicher auch eine Rolle – Nintendo macht diesbezüglich keine Angaben. Ein hauptsächlicher Zusammenhang ist derzeit aber unwahrscheinlich. Der Prozess läuft weiterhin, Nintendo wird die anhaltenden Kosten aller Voraussicht nach noch nicht als Prozesskosten verbucht haben. Diese dürften erst zum Ende der Gerichtsverfahren winken und damit in künftigen Geschäftsberichten eine Rolle spielen. Die jüngsten Entwicklungen zum Pocketpair-Rechtsstreit lest ihr hier.
In einem weniger prominenten Patentstreit setzte sich Nintendo in den letzten Jahren aber auch mit Malikie Innovations und Key Patent Innovations auseinander. Gegenstand des Rechtsstreits seien angebliche Patentverletzungen der Switch-Hardware, basierend auf ehemaligen BlackBerry-Patenten. Besagter Streit endete im letzten Jahr mit einem Vergleich.
via Eurogamer, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak
2 Kommentare
Da sind die ganzen Entwicklungskosten für das F-Zero draufgegangen was Ursprünglich für die Switch 1 Rauskommen sollte.
Alleine, dass diese unangenehmen Zahlen nun öffentlich werden, sollte die Chefetage bei Nintendo dazu inspirieren, mit diesem Irrsinn mal ein paar Gänge runterzuschalten. Sein geistiges Eigentum zu schützen ist wichtig, denn damit verdient Nintendo einzig und allein sein Geld. Dann hast du da diesen mehr als fragwürdigen Patentstreit gegen Palworld (Pocketpair). Und da haben sie sich glaube ich die Finger verbrannt. Man fing an, das Studio zu verklagen, als Palworld bereits durch die Decke ging und das Studio nicht nur etabliert und gefestigt war, sondern auch den ein oder anderen Gönner hatte, die sie unterstützt. Das ist kein kleines Indie-Studio mehr, welches nun zeitgleich die Insolvenz beantragen muss, weil man Nintendo ein wenig geärgert hat.
Diesen und andere Fälle machen nun halt die Summe aus.
Ansonsten stimme ich zu, einen großen Teil der Kosten hätte man sicherlich auch gut für die Entwicklung von Videospielen nutzen können : D