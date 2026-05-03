The Pokémon Company kündigt „Mega-Entwicklung – Dunkelnacht“ für Mitte Juli an

In einigen Tagen wird „Wachsendes Chaos“ erscheinen, die nächste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel. Wie üblich hat The Pokémon Company schon jetzt einen Ausblick gegeben, wie es danach weitergeht. Man kündigte Mega-Entwicklung – Dunkelnacht an.

Mega-Entwicklung – Dunkelnacht wird am 17. Juli 2026 folgen und wird Mega-Darkra-ex ein unheilbringendes Debüt bescheren. Darüber hinaus sind natürlich noch viele weitere Illustrationen geplant, die Erweiterung umfasst über 115 neue Karten.

„Entfessle die Furcht einflößende Macht von Mega-Darkrai-ex sowie von Mega-Zeraora-ex, Mega-Skelabra-ex und Mega-Stalobor-ex“, heißt es in einer ersten Vorschau weiter, die bereits die beiden Karten zu Mega-Darkrai-ex und Mega-Stalobor-ex präsentiert.

Apropos Sammelkartenspiel: Vor nicht allzu langer Zeit startete die Pokémon Trading Card Game Challenge über LEGO Ideas – jetzt gibt es bereits die ersten Ergebnisse aus der Community. Die Aktion ist Teil der Kooperation zwischen der LEGO und dem Pokémon-Universum und ruft Fans weltweit dazu auf, eigene Pokémon-Karten aus LEGO-Steinen zu gestalten.

Die beiden ersten Karten:

via Pokémon, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel, The Pokémon Company