Ditto zum Mitnehmen: Pokopia-Plüschis als Anhänger jetzt im Pokémon Center erhältlich

Pokémon Pokopia entwickelt sich weiterhin zu einem echten Überraschungserfolg für die Nintendo Switch 2. Seit der Veröffentlichung Anfang des Jahres konnte sich das gemütliche Pokémon-Abenteuer schnell zu einem regelrechten Phänomen entwickeln. Das zeigten zuletzt auch die aktuellen Geschäftszahlen des Unternehmens.

Passend dazu wächst nun auch das Merchandise-Angebot rund um das Spiel weiter. Nachdem bereits zuvor zahlreiche Produkte angekündigt wurden, erscheinen jetzt auch Ditto-Plüschfiguren als Schlüsselanhänger für eure Tasche oder Rucksack offiziell im Westen.

Ditto zum Mitnehmen

Die neuen Plüschfiguren waren bislang hauptsächlich in Japan erhältlich, können jetzt aber erstmals auch über das Pokémon Center bei uns bestellt werden. Angeboten werden sowohl eine männliche als auch eine weibliche Version des Ditto-Charakters aus Pokopia. Die Figur ist dabei ungefähr 25 cm hoch.

Preislich liegen die Figuren jeweils bei 32,99 Euro. Fans können ihr Ditto beispielsweise an Rucksäcken oder Jacken befestigen und unterwegs mitnehmen.

Schon in den vergangenen Monaten wurde eine ganze Reihe weiterer Produkte zu Pokémon Pokopia angekündigt. Vom Zubehör bis hin zu Sammlerartikeln scheint Nintendo aktuell stark auf den Erfolg des Spiels zu setzen.

Angesichts der weiterhin hohen Popularität dürfte es deshalb wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis noch mehr Figuren und Merchandise-Produkte ihren Weg in den Westen finden. Neue Gerüchte um den Umfang einer eventuellen Erweiterung für das Spiel findet ihr übrigens in diesem Artikel.

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo