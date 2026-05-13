Das abgedrehte Monster-Abenteuer der „Crimson Desert“-Macher lebt – aber Geduld ist gefragt

Erinnert ihr euch noch an DokeV? Das kunterbunte und völlig abgedrehte Open-World-Monster-Abenteuer wurde bereits 2019 zusammen mit Crimson Desert und PLAN 8 angekündigt. Seitdem wurde es allerdings ziemlich still um das Projekt. Nun gibt es endlich wieder ein kleines Lebenszeichen – auch wenn Fans sich wohl weiterhin in Geduld üben müssen.

Wie Pearl Abyss im Rahmen der aktuellen Geschäftsberichte erklärte, befinden sich sowohl DokeV als auch der MMO-Shooter PLAN 8 weiterhin in Entwicklung. Der Fokus liege derzeit allerdings klar auf DokeV, während PLAN 8 aktuell lediglich die Konzeptphase durchläuft.

DokeV befindet sich noch in der Vorproduktion

Laut Pearl Abyss befindet sich DokeV momentan noch in der „Pre-Production-Phase“. Gleichzeitig erklärte das Studio, künftig etwa alle zwei bis drei Jahre einen neuen Titel veröffentlichen zu wollen. Dadurch könnte DokeV frühestens 2028 erscheinen.

In den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt des Studios offenbar vor allem auf Crimson Desert. Wie genau die Teams intern aufgeteilt waren, ist allerdings nicht bekannt. In Zukunft soll das Open-World-Abenteuer aber auch weiterhin gepflegt und ggf. erweitert werden.

Interessant ist außerdem, dass sich die Ausrichtung von DokeV im Laufe der Entwicklung deutlich verändert hat. Ursprünglich wurde das Spiel noch als MMO angekündigt, davon rückten die Entwickler aber bereits vor einiger Zeit wieder ab. Heute beschreibt Pearl Abyss DokeV stattdessen als „Creature-Collecting Open-World Action-Adventure“.

Hightech-Kindergarten-Welt voller Dokebi

Inhaltlich wirft euch DokeV in eine bunte futuristische Welt, in der ein riesiger Konzern mithilfe von Robotern die Kontrolle übernommen hat. Deren KI basiert auf sogenannten Dokebi – koreanischen Geisterwesen aus der Folklore, die ihre Kraft aus menschlichen Träumen beziehen.

Je nach Traum entstehen dabei unterschiedliche Wesen. Wer beispielsweise davon träumt, Boxer zu werden, erschafft einen passenden Boxer-Dokebi. Genau diese knuffigen Kreaturen sollen im Mittelpunkt des Spiels stehen, das offenbar großen Wert auf Freiheit, Erkundung und jede Menge verrückte Aktivitäten legt.

Auch wenn viele Fragen rund um DokeV weiterhin offen bleiben, scheint zumindest sicher: Das Projekt lebt noch. Freut ihr euch schon auf den Titel?

via Gematsu, Bildmaterial: DokeV, Pearl Abyss