Pokémon Pokopia ist noch gar nicht da, aber es wurde schon tonnenweise Merchandise enthüllt

Zur Feier der Veröffentlichung des neuen „Nintendo Switch 2“-Spiels Pokémon Pokopia am 5. März erscheinen am selben Tag spezielle Merchandise-Artikel in den Pokémon Centern.

Im Angebot sind unter anderem Plüschfiguren – etwa das neue Schlappchu, das moosbedeckter Mooslaxo oder Professor Tangoloss. Außerdem gibt es den Hauptprotagonisten zum Kuscheln: ein Ditto-Plüschtier in Menschengestalt. Es ist mit einem Karabinerhaken ausgestattet, sodass ihr es an einer Tasche befestigen und überall hin mitnehmen könnt. Fast schon anhänglich, das Ditto!

Darüber hinaus erscheinen diverse Schreibwaren, die den Alltag der Pokémon aus dem Spiel zeigen, sowie praktische Produkte für den Alltag. Besonders gemütlich ist das wendbare Kissen mit aufgesticktem Sagara-Stickmuster und weicher, elastischer Oberfläche. Unser Favorit ist jedoch eine auf Knopfdruck leuchtendes Pikachu LED-Lampe.

Der Verkauf im japanischen Pokémon Center startet am Donnerstag, dem 5. März, um 10 Uhr. In den japanischen Pokémon Centern und Pokémon Stores startet gleichzeitig die „Entspannter-Lebensstil-Startkampagne“ – wer das Schlüsselwort „Entspannter Lebensstil“ kennt, erhält einen „PokoPoké-Stadtgestaltungssticker“ als Geschenk.

Im neuen, deutschen Online-Store des Pokémon Centers sind die Produkte noch nicht gelistet. Die internationalen Stores liefern nicht nach Deutschland. Falls die Produkte nicht hier erscheinen, bleibt euch der Import beispielsweise über Meccha-Japan* – dort ist man auf solches Merchandise spezialisiert.

Pokémon Pokopia entsteht bei Koei Tecmo in Zusammenarbeit mit Game Freak und erscheint am 5. März für Nintendo Switch 2. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar.

Ausgewählte Bilder:

Bildmaterial: The Pokémon Company