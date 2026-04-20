Zelda-Verfilmung: Ein Foto soll den ersten Blick auf Links Outfit in Gänze zeigen

Auch wenn der Start des Live-Action-Films zu The Legend of Zelda noch etwas entfernt ist, reißt der Strom an neuen Einblicken nicht ab. Erst wurde das Ende der Dreharbeiten bestätigt, kurz darauf kursierten vermeintliche Logos aus verschiedenen Filmabteilungen. Jetzt sorgt ein weiteres Detail für Aufmerksamkeit.

Filmklappen-Foto liefert neue Hinweise

Kameramann des Films, Gyula Pados veröffentlichte kurzzeitig ein Bild vom Set, das inzwischen zwar gelöscht wurde, aber bereits im Netz kursiert. Neben der Filmklappe ist darauf auch erstmals Links Outfit genauer zu erkennen – offenbar inspiriert von The Legend of Zelda: Twilight Princess.

Zu sehen sind unter anderem eine strukturierte Tunika, Handschuhe und typische Lederriemen. Es kann sich hierbei aber auch um ein Konzept handeln, das bereits vor den eigentlichen Dreharbeiten entstand. Neben dem Outfit fällt natürlich auch der Schriftzug „Umami” ins Auge. Das könnte der Codename sein, der intern für den Film verwendet wurde.

Welche Richtung der Film am Ende einschlagen wird, ist damit immer noch nicht bestätigt. Es ist gut möglich, dass es eine Art Sammelsurium verschiedenster Einflüsse aus den unterschiedlichsten Spielen geben wird und nicht zwingend ein Teil als strikte Vorlage dient. Wir müssen uns wohl bis zur Veröffentlichung des ersten Trailers gedulden.

Wenn ihr die Wahl hättet. Welche Richtung bzw. welches Spiel sollte eurer Meinung nach die Hauptinspirationsquelle sein?

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo