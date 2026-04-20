Ein vermeintlich durchgesickertes Logo könnte mehr zum Zelda-Film verraten

Die Dreharbeiten zum Live-Action-Film rund um The Legend of Zelda sind abgeschlossen – und schon jetzt durchforsten Fans jedes Detail nach Hinweisen. Nun sorgt ein geleaktes Logo für neue Spekulationen, die eine klare Richtung andeuten könnte.

Bekanntes Symbol sorgt für Aufsehen

Das Logo, das angeblich über ein Mitglied des Stunt-Teams veröffentlicht wurde, zeigt eine goldene Variante des bekannten Breath of the Wild-Schriftzugs. Besonders auffällig: die „Silent Princess“-Blume (dt. Prinzessinnen-Enzian) neben dem Master-Schwert – ein ikonisches Element aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.

Auch wenn es sich theoretisch nur um ein Platzhalter-Logo handeln könnte, sehen viele Fans darin einen deutlichen Hinweis darauf, dass sich der Film stark an Breath of the Wild orientieren könnte.

Im Verlauf des Wochenendes tauchte in den sozialen Medien allerdings noch ein weiteres Logo auf, das dieser Theorie widerspricht. Es ist auf einem Aufnäher abgebildet und zeigt eine offensichtlich frei erfundene Zelda-Szene, die keinem Stil folgt und für das „Camera Department“ stehen soll.

Der Nutzer, der es verbreitet, spekuliert, dass jede Abteilung ihr eigenes Logo habe gestalten können. Der Ursprung des Fotos ist allerdings unklar und sollte es, wie auch das Logo des Stunt-Teams, mit großer Vorsicht genossen werden.

Fans spekulieren weiter

Seit der Ankündigung des Films – an dem auch Sony beteiligt ist – wird darüber diskutiert, welche Vorlage als Basis dienen könnte. Die Reihe bietet mit Klassikern wie z. B. Ocarina of Time oder Twilight Princess zahlreiche Möglichkeiten.

Der aktuelle Leak schien die Diskussion nun in eine klarere Richtung zu lenken – doch das Auftauchen eines weiteren Logos widersprach. Ob sich die Hinweise bestätigen, dürfte sich spätestens mit einem ersten Trailer zeigen. Auf welcher Grundlage bzw. welchem Spiel sollte sich diese Adaption stützen? Oder sollte sie vielleicht eine ganz neue Geschichte erzählen?

via The Gamer, Bildmaterial: Nintendo