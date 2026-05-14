Kein Tippfehler: Trails-Entwickler Falcom steigert Betriebsgewinn um über 1.200 Prozent

Bei Nihon Falcom laufen die Geschäfte derzeit offenbar außergewöhnlich gut. Das japanische Studio hat seine aktuellen Geschäftszahlen für die erste Hälfte des laufenden Geschäftsjahres (Oktober 2025 bis März 2026) veröffentlicht – und die Zahlen fallen dabei geradezu absurd hoch aus.

Laut Bericht stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 153,9 Prozent. Noch beeindruckender fällt allerdings der operative Gewinn aus: Dieser legte um ganze 1.227,4 Prozent zu.

Trails in the Sky sorgt für gewaltigen Erfolg

Verantwortlich für diesen enormen Sprung ist vor allem das internationale Geschäft von Nihon Falcom. Besonders stark entwickelte sich dabei der Lizenzbereich, also Einnahmen durch weltweite Veröffentlichungen der Spiele des Studios. Die Umsätze in diesem Segment stiegen um 194,8 Prozent.

Als Hauptgrund nennt das Unternehmen den Erfolg von Trails in the Sky 1st Chapter. Das große 3D-Remake des ersten Trails-Spiels erschien im vergangenen September weltweit gleichzeitig und entwickelte sich sowohl kommerziell als auch bei Kritikern zu einem großen Erfolg. Laut Nihon Falcom handelt es sich inzwischen sogar um den bislang erfolgreichsten Steam-Release des Studios.

Prognose deutlich angehoben

Durch die starke Entwicklung hat Nihon Falcom seine Erwartungen für das gesamte Geschäftsjahr nun deutlich nach oben korrigiert. Im Vergleich zur ursprünglichen Prognose rechnet das Unternehmen inzwischen mit 38,4 Prozent mehr Umsatz und einem um 69,2 Prozent höheren operativen Gewinn.

Neben dem kommenden Kyoto Xanadu, das am 16. Juli erscheint, plant das Studio außerdem die Veröffentlichung von Trails in the Sky 2nd Chapter. Der Nachfolger soll am 17. September zeitgleich weltweit für Steam, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen.

via Automation Media, Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom