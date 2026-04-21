Square Enix enthüllt neue „Chrono Trigger“-Figuren und Fans sind aus dem Häuschen

Seit dem 30-jährigen Jubiläum von Chrono Trigger im letzten Jahr gibt es einigermaßen regelmäßig Gerüchte um eine Neuauflage des Klassikers. Bisher haben sich diese nicht bestätigt, aber immerhin ist offiziell: Es gibt neues Merchandise.

Bei einer Veranstaltung im Square Enix Pop-up Store im Ikebukuro Parco hat Square Enix jetzt erstmals neue Figuren zu Chrono Trigger ausgestellt. Dass Fans daraus in sozialen Medien ableiten, müssen wir euch nicht erklären. Bleiben wir aber erstmal bei den Fakten.

Die neuen Figuren gehören zur „Form-ism Scene“-Reihe und zeigen Chrono und Marle aus Chrono Trigger. Ausgestellt wurden farbige Prototypen, die Entwicklung der Figuren ist also schon weit fortgeschritten. Vorbestellbar sind sie allerdings noch nicht.

Die neue „Form-ism Scene“-Figurenserie hat Square Enix 2024 mit einem aufwendigen Diorama zu Final Fantasy XVI begründet. Seitdem gab es Figuren zu Kingdom Hearts, NieR und weitere zu Final Fantasy, die ihr in unserem Artikel-Archiv finden könnt. Bilder zu Chrono und Marle seht ihr unten.

Was ist mit dem Remake zu Chrono Trigger?

Die Gerüchte um ein Remake haben sich bisher als wenig belastbar erwiesen, auch wenn Meister Yuji Horii höchstpersönlich zuletzt noch einmal Öl ins Feuer gegossen hatte. Kürzlich gab es im Februar noch einmal einen Insider, der Andeutungen machte, aber nichts ist offiziell.

Fakt ist aber (neben den neuen Figuren) auch: Square Enix Music feiert die Musik aus Chrono Trigger von Yasunori Mitsuda auf vier LPs. Die Veröffentlichung ist für April 2026 geplant und beim deutschen Vertriebspartner Black Screen Records* könnt ihr jetzt vorbestellen. Geschmückt wird die Box vom leider verstorbenen Akira Toriyama.

Chrono und Marle:

Bildmaterial: Square Enix