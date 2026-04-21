Square Enix enthüllt neue „Chrono Trigger“-Figuren und Fans sind aus dem Häuschen

Seit dem 30-jährigen Jubiläum von Chrono Trigger im letzten Jahr gibt es einigermaßen regelmäßig Gerüchte um eine Neuauflage des Klassikers. Bisher haben sich diese nicht bestätigt, aber immerhin ist offiziell: Es gibt neues Merchandise.
Bei einer Veranstaltung im Square Enix Pop-up Store im Ikebukuro Parco hat Square Enix jetzt erstmals neue Figuren zu Chrono Trigger ausgestellt. Dass Fans daraus in sozialen Medien ableiten, müssen wir euch nicht erklären. Bleiben wir aber erstmal bei den Fakten.
Die neuen Figuren gehören zur „Form-ism Scene“-Reihe und zeigen Chrono und Marle aus Chrono Trigger. Ausgestellt wurden farbige Prototypen, die Entwicklung der Figuren ist also schon weit fortgeschritten. Vorbestellbar sind sie allerdings noch nicht.
Die neue „Form-ism Scene“-Figurenserie hat Square Enix 2024 mit einem aufwendigen Diorama zu Final Fantasy XVI begründet. Seitdem gab es Figuren zu Kingdom Hearts, NieR und weitere zu Final Fantasy, die ihr in unserem Artikel-Archiv finden könnt. Bilder zu Chrono und Marle seht ihr unten.
Was ist mit dem Remake zu Chrono Trigger?
Die Gerüchte um ein Remake haben sich bisher als wenig belastbar erwiesen, auch wenn Meister Yuji Horii höchstpersönlich zuletzt noch einmal Öl ins Feuer gegossen hatte. Kürzlich gab es im Februar noch einmal einen Insider, der Andeutungen machte, aber nichts ist offiziell.
Fakt ist aber (neben den neuen Figuren) auch: Square Enix Music feiert die Musik aus Chrono Trigger von Yasunori Mitsuda auf vier LPs. Die Veröffentlichung ist für April 2026 geplant und beim deutschen Vertriebspartner Black Screen Records* könnt ihr jetzt vorbestellen. Geschmückt wird die Box vom leider verstorbenen Akira Toriyama.
Chrono und Marle:
Bildmaterial: Square Enix
6 Kommentare
Chrono Trigger thront bei mir sehr bequem auf dem ersten Platz meiner liebsten Spiele. Die Figuren sind süß. Mal schauen, wie teuer der Spaß sein wird.
Mit der Zugehörigkeit zur FORM-ISM-Serie lässt sich schon ganz gut abschätzen, was da kommt.
https://de.store.square-enix-games.com/final-fantasy-…--zidane-tribal
Ich erwarte hier ca. 16 cm hohe, unbewegliche Figuren mit einem Kostenpunkt ... um die 65€.
Dass man sich an der Key Art von damals orientiert, finde ich großartig. Ich wäre jedoch mehr an Lucca und Ayla interessiert – und wenn die Figuren zu FFIX ein Indiz sind, könnten die anderen Teammitglieder unter Umständen gar nicht anlanden.
Hmmmmm. Muss ich sie halt selber schnitzen ...
Wenn Remake dann bitte mit anderem Chara Design. Davon hat man denke ich nach den ganzen DQ Games genug gesehen.
Ich hab davon nie genug gesehen, es sollte so bleiben wie es ist.
Man sollte das Charadesign erst recht beibhalten allein schon zu Ehren für Toriyama
Er hat das Spiel mitgeschaffen, er ist Teil davon.
Falls du seinen Stil nicht magst bzw du dich sattgesehen hast, ist das dein Problem
Zu den News;
Die Figuren sind nice, aber ich werd vermutlich zu knauserig dafür sein, plus ich habe mich von dem Figuren sammeln sowieso distanziert (einfach zu viele Interessen / Kosten)