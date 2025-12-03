Yuji Horii gießt Öl ins Feuer um Spekulationen zu einem „Chrono Trigger“-Remake

Die Gerüchte um ein Remake haben sich bisher als wenig belastbar erwiesen. Offiziell ist immerhin, dass Square Enix anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Chrono Trigger in diesem Jahr eine Vielzahl von Projekten auf den Weg bringen wird.

Zwei davon machte man schon im September offiziell. Dazu zählte ein neues Piano-Album sowie ein Konzert, das im Januar in Tokio stattfinden wird. Bislang also: Merchandise und Musik. Das freut uns natürlich, aber eine wie auch immer geartete Neuauflage von Chrono Trigger würden Fans sicher auch begrüßen.

Ausgerechnet Yuji Horii gießt jetzt erneut Öl ins Feuer um derartige Spekulationen. Der „Dragon Quest“-Schöpfer hatte einst auch an Chrono Trigger gearbeitet und gibt jetzt in einem neuen Interview (via Automaton Media) an, dass er über zukünftige Pläne zu Chrono Trigger nicht sprechen könne. Daraus schließen Fans wie Medien offensichtlich, dass es derartige Pläne ja geben muss.

Horii war beim Talkshow-Format KosoKoso Hoso Kyoku zu Gast und wurde dort zu den aktuellen Gerüchten befragt und ob der aktuelle Buzz um das Spiel als eine Art „Vorzeichen“ für eine größere Ankündigung gewertet werden könne.

„I’ll get in trouble!“

Horii wies zunächst auf eine Reihe von Projekten hin, darunter das erwähnte Konzert im kommenden Jahr. Kazuhiko Torishima, ehemaliger Herausgeber der Shonen Jump, fragte Horii daraufhin nach Entwicklungen zur Serie. „I can’t talk about that“, sagte Horii.

Die Runde lacht und Horii fügt einigermaßen nervös weitere Ergänzungen hinzu: “Wait, if I say that, you’ll figure it out!,” “Don’t ask!,” Asking is off-limits!,” und “I’ll get in trouble!”. Bevor das Thema dann gewechselt wurde, äußerte Torishima frech: „Da gibt es etwas“, was darauf hindeutet, dass zumindest er glaubt, dass möglicherweise ein Remake in Arbeit ist.

Ursprünglich erschien Chrono Trigger am 11. März 1995 für das Super Famicom in Japan. Das legendäre RPG entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen „Dragon Quest“-Schöpfer Yuji Horii, „Dragon Ball“-Zeichner Akira Toriyama und „Final Fantasy“-Schöpfer Hironobu Sakaguchi. Ein wahres Dreamteam zu dem sich weiterhin Größen wie Takashi Tokita, Yoshinori Kitase, Tetsuya Takahashi und natürlich Nobuo Uematsu gesellten.

Bildmaterial: Chrono Trigger, Square Enix