Akira Toriyama ist im Alter von 68 Jahren gestorben

Dragon-Ball-Schöpfer Akira Toriyama ist gestorben. Wie Toriyamas Bird Studio und die Capsule Corporation Tokyo bekannt geben, verstarb Toriyama bereits am 1. März aufgrund einer Hirnblutung. Toriyama wurde nur 68 Jahre alt. Die Nachricht schockiert heute Morgen Fans weltweit.

Akira Toriyama wirkte als Mangaka, Charakterdesigner und Drehbuchautor und ist vor allem bekannt für Dragon Ball, erschuf aber auf Dr. Slump und zeichnete die Charaktere in diversen Videospielen, darunter Chrono Trigger, Blue Dragon und Dragon Quest.

Zuletzt machte Toriyama erneut mit SAND LAND Schlagzeilen. Der japanische Manga von 2000 wird in den nächsten Monaten und Jahren zum Multimedia-Franchise ausgebaut, es gibt einen neuen Anime und ein Videospiel.

In der Nachricht bedauern seine Weggefährten den Tod von Toriyama zutiefst. Er habe der Welt so viele Manga-Titel und Kunstwerke hinterlassen und man hoffe, dass seine einzigartigen Schöpfungen von der Welt noch lange geliebt werden. Japanische Persönlichkeiten reagierten unmittelbar in den sozialen Medien auf Toriyamas Tod und zeigten sich bestürzt.

CyberConnect2 CEO Hiroshi Matsuyama gibt beispielsweise an, er habe zunächst versucht, die Trauer in Stärke umzuwandeln – aber es sei unmöglich. Mitten in einem Meeting sei er in Tränen ausgebrochen. Er beschloss, alle Mitarbeitenden zum Gedenken nachhause zu schicken und das Studio für heute zu schließen, wie Automaton berichtet. CyberConnect2 entwickelte Dragon Ball Z: Kakarot.

Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi twitterte, Herr Toriyama habe ihm beigebracht, was es bedeute, ein „Profi“ zu sein und was „Arbeit“ sei. „Ich habe ihn aus tiefstem Herzen respektiert“, so Sakaguchi. Er bete aufrichtig, dass seine Seele in Frieden ruhen möge. Sakaguchi arbeitete mit Toriyama gemeinsam an Chrono Trigger. Legendär ist ihr gemeinsames Foto mit Dragon-Quest-Meister Yuji Horii.

Ruhe in Frieden, Mr. Toriyama.

Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco, CyberConnect2