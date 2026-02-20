Die Gerüchte um ein „Chrono Trigger“-Remake nehmen mal wieder Fahrt auf

Die Gerüchte um ein Remake haben sich bisher als wenig belastbar erwiesen, auch wenn Meister Yuji Horii höchstpersönlich zuletzt noch einmal Öl ins Feuer gegossen hatte. Offiziell sind zum 30-jährigen Jubiläum von Chrono Trigger in diesem Jahr bisher nur eine Reihe von Merchandise-Produkten

Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Nicht alle Fans wollen es bei der Hoffnung belassen, viele werden auch aktiv. Zuletzt haben Fans eine japanische Umfrage von Square Enix zur Zukunft von Team Asano (Octopath Traveler, Bravely Default und mehr) mit Wünschen nach einem „Chrono Trigger“-Remake geflutet.

Dabei könnte es sich schon in Entwicklung befinden, wie ein Insider jetzt (mal wieder) behauptet. „Das Chrono-Projekt ist bereits in der Entwicklung“, so der Insider in einem ResetEra-Thread. „Lasst uns nach etwas anderem fragen, wie zum Beispiel Triangle Strategy 2 oder einer Fortsetzung von Final Fantasy Tactics.“

Laut The Gamer lag der Insider, der auf den Namen John Harker hört, zuletzt mit einer Behauptung zu Assassin’s Creed Shadows richtig. Das Spiel, das zunächst als Assassin’s Creed Red gehandelt wurde, sollte 2024 erscheinen, behauptete Harker. Das war der Plan, bevor es verschoben wurde.

Im Subreddit GamingLeaksAndRumours beobachtet man die Behauptungen von „Insidern“ genau und stuft sie basierend auf früheren Vorhersagen und deren Erfolgsbilanz ein. Harker ist demnach ein „Tier 3“-Insider – seine Quote demnach: etwa 50/50. Na ja.

Fakt ist: Square Enix Music feiert die Musik aus Chrono Trigger von Yasunori Mitsuda auf vier LPs. Die Veröffentlichung ist für April 2026 geplant und beim deutschen Vertriebspartner Black Screen Records* könnt ihr jetzt vorbestellen. Geschmückt wird die Box vom leider verstorbenen Akira Toriyama. Die Tracklist findet ihr auf der offiziellen Website.

