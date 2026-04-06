Die Zahlen: Der Super Mario Galaxy Film räumt über Ostern an den Kinokassen ab

Der Kinostart des Super Mario Galaxy Films hatte sich bereits am ersten Tag als äußerst vielversprechend erwiesen. Doch über das lange Osterwochenende legte der Film noch einmal deutlich nach. Die nun veröffentlichten Zahlen zeigen: Der neue Nintendo-Streifen ist bereits jetzt einer der größten Kinoerfolge des Jahres.

Starker Start über das Osterwochenende

Laut Daten von The Hollywood Reporter spielte der Film in den USA über das fünftägige Osterwochenende 190,1 Millionen US-Dollar ein. International lief es ebenfalls hervorragend. In 80 Märkten weltweit kamen weitere 182,4 Millionen US-Dollar hinzu.

Insgesamt liegt das globale Einspielergebnis damit bereits bei rund 372,5 Millionen US-Dollar. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine ausgewiesenen Daten aus Deutschland vor, aber auch bei uns legte er einen sehr guten Start hin.

Damit verzeichnet der Film nicht nur den bislang größten Kinostart des Jahres 2026, sondern auch den erfolgreichsten Start seit Avatar: Fire and Ash, der über die Weihnachtszeit veröffentlicht wurde.

Vergleich mit dem ersten Mario-Film

Ganz an den Auftakt des Super Mario Bros. Films reicht der neue Film zwar nicht heran. Der erste Teil kam damals über das Osterwochenende auf 204 Millionen US-Dollar in den USA, davon 147 Millionen US-Dollar allein am Wochenende.

Der Abstand fällt jedoch moderat aus. Trotz der etwas geringeren Zahlen kann sich der neue Film mehrere Rekorde sichern: Er gehört nun zu den fünf größten Animationsfilmstarts aller Zeiten und ist zugleich einer der größten Hollywood-Starts der vergangenen Jahre.

Auch die Publikumsreaktionen sprechen für eine lange Laufzeit im Kino. Während Kritiker dem Film auf Rotten Tomatoes nur 42 Prozent gaben, liegt der Audience Score bei starken 89 Prozent – ein klares Zeichen dafür, dass der Film vor allem bei Familien und Fans gut ankommt.

via The Gamer, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment