Neue Pokémon-Kollektion „Night & Day“ von Puma rückt Nachtara und Psiana in den Fokus

Puma legt neue Sneaker in seiner Pokémon-Kollektion nach. Erst vor wenigen Wochen berichteten wir über die All-Pro Nitro 2 Sneaker im Pikachu-Design. Diesmal wird es weniger bunt, sondern vor allem dunkler in der kompletten „Night & Day-„Kollektion.

Kern der neuen Puma-Kollektion sind vier neue Sneaker-Designs, die jeweils von einem anderen Pokémon inspiriert sind. Pikachu hat dabei ein zweites Paar Puma-Schuhe bekommen: Es handelt sich um neu interpretierte „Fade Nitro“-Sneaker, die ganz in Gelb und Schwarz gehalten sind, passend zur Farbe des berühmten Pokémon. Ein Anhänger in Form von Pikachus Gesicht hängt an den Schnürsenkeln.

Dem folgen die beiden Evoli-Entwicklungen Nachtara und Psiana. Nachtaras Schuhe basieren wie Pikachus auf dem „Fade Nitro“-Modell. Die Nachtara-Sneaker sind überwiegend schwarz, mit gelben Details, die Nachtaras goldene Körpermarkierungen darstellen. Das Schuhpaar wirkt besonders interessant: Während Pikachu gelb- schwarz ist, ist Nachtara schwarz-gelb. Es wirkt fast, als hätte man bei den Schuhen die Farben invertiert.

Psianas Modell hingegen unterscheidet sich stark: Die Schuhe sind komplett rosa – wie das Pokémon selbst – und basieren auf dem Puma Mostro mit der charakteristischen spitzen Sohle im Zehenbereich. Auch die Psiana- und Nachtara-Modelle tragen kleine Charms, also schmückende Anhänger an den Schnürsenkeln.

Mimigma bekommt ebenfalls ein eigenes Paar Schuhe. Diese sind Pumas Inverse Sneaker, die im Gegensatz zu Pikachus auffälligem Design eher schlicht daherkommen. Das Modell ist überwiegend in Beigetönen gehalten, passend zu Mimigmas Verkleidung, mit schwarzen und weißen Akzenten. Natürlich darf auch hier ein Mimigma-Anhänger an den Schnürsenkeln nicht fehlen.

Preise und Veröffentlichung der Puma x Pokémon Night & Day Collection

Alle vier Designs sind ab sofort über die Puma-Website erhältlich. Die Mimigma-Sneaker sind mit 140 Euro die günstigsten des Quartetts. Pikachu- und Nachtara-Modelle kosten jeweils 150 Euro, während Psianas Mostro-Sneaker mit 140 Euro zu Buche schlagen.

Wer nicht ganz so viel für die Schuhe ausgeben möchte, findet in der „Night & Day“-Kollektion auch günstigere Stücke: Trainingsanzüge, T-Shirts und Caps mit den vier Pokémon sind ebenfalls erhältlich. Außerdem sind auf anderer Kleidung auch Pokémon vertreten, die keine eigenen Sneaker bekommen – darunter Mew, Mewtu und die ursprünglichen Starter-Pokémon der Serie, wie auf den offiziellen Bildern oben zu sehen ist.

via The Gamer, Puma, Bildmaterial: Puma