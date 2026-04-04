PlayStation Portal gibt’s aktuell 70 Euro günstiger, statt 30 Euro teurer

Vor einigen Tagen hatte Sony offiziell gemacht, was bereits vorab durch die Medien geisterte: eine saftige Preiserhöhung für Hardware. Neben der PS5 wurde dabei auch die PlayStation Portal teurer.

Der Preis des Remote-Players ging per 2. April um 30 Euro rauf und bei PlayStation Direct wird „Portal“ folgerichtig jetzt für 249,99 Euro verkauft. Amazon bietet das Gerät aber aktuell für 179,00 Euro* an.

Sony hat in den letzten Monaten weiter fleißig an dem Geräte geschraubt und es deutlich verbessert. Neben einem 1080p-Modus und einem besseren Streaming-Erlebnis ist es jetzt vor allem möglich, Spiele aus eurer Bibliothek und von PlayStation Plus auch ohne Verbindung zur PS5 zu spielen.

Das macht den Remote-Player deutlich portabler, wenngleich eine stabile und starke Internetverbindung natürlich immer noch notwendig ist. PlayStation Portal ist weiterhin ein Streaming-Gerät – seit den letzten Updates allerdings mit deutlich mehr Möglichkeiten.

Noch mehr könnte ein brandneuer Sony-Handheld bieten, zu dem es aktuell wieder Gerüchte gibt. Konkret ist hier allerdings nichts, eine Ankündigung von Sony gibt es nicht. Die Gerüchte um einen neuen Sony-Handheld halten sich seit Monaten.

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment