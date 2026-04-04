PlayStation Portal gibt’s aktuell 70 Euro günstiger, statt 30 Euro teurer

Vor einigen Tagen hatte Sony offiziell gemacht, was bereits vorab durch die Medien geisterte: eine saftige Preiserhöhung für Hardware. Neben der PS5 wurde dabei auch die PlayStation Portal teurer.
Der Preis des Remote-Players ging per 2. April um 30 Euro rauf und bei PlayStation Direct wird „Portal“ folgerichtig jetzt für 249,99 Euro verkauft. Amazon bietet das Gerät aber aktuell für 179,00 Euro* an.
Sony hat in den letzten Monaten weiter fleißig an dem Geräte geschraubt und es deutlich verbessert. Neben einem 1080p-Modus und einem besseren Streaming-Erlebnis ist es jetzt vor allem möglich, Spiele aus eurer Bibliothek und von PlayStation Plus auch ohne Verbindung zur PS5 zu spielen.
Das macht den Remote-Player deutlich portabler, wenngleich eine stabile und starke Internetverbindung natürlich immer noch notwendig ist. PlayStation Portal ist weiterhin ein Streaming-Gerät – seit den letzten Updates allerdings mit deutlich mehr Möglichkeiten.
Noch mehr könnte ein brandneuer Sony-Handheld bieten, zu dem es aktuell wieder Gerüchte gibt. Konkret ist hier allerdings nichts, eine Ankündigung von Sony gibt es nicht. Die Gerüchte um einen neuen Sony-Handheld halten sich seit Monaten.
Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
3 Kommentare
Media Markt bietet sie auch für 179,00€ an. Hab eben zugeschlagen, weil ich noch Punkte einlösen konnte.
Toll das der Preis jetzt etwas günstiger ist, aber es nützt mir trotzdem nichts, wenn man das Gerät nicht ohne PS Premium Abo nutzen kann, wenn man die PS5 nicht ebenfalls anhaben will.
Ich hätte schon das eine oder andere PS Spiel dass ich auch auf kleinerem Bildschirm zocken wollte, aber da es unwahrscheinlich ist, dass ich meine beachtliche Disc-Bibliothek ohne weitere dauerhafte Kosten nutzen kann, bleibt es beim Nichtkauf.
Das ist echt ein guter Deal. Bin sehr zufrieden mit der Portal und bin am überlegen mir einen Ersatz zu holen. Habe es schon an den 3DS und der Wii U bereut