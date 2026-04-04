PlayStation-Handheld soll stärker als eine Xbox Series S sein, aber vieles bleibt noch unklar

Seit mehreren Jahren gibt es Gerüchte zu Sonys nächsten Hardware-Plänen. Immer wieder ist dabei von einem Handheld die Rede, dem sogenannten „PlayStation Canis“-Handheld.

Mit einem Low-Power-Modus für die PS5 kamen die Gerüchte letztes Jahr erneut auf – denn er könnte ein Hinweis auf mögliche schwächere Handheld-Hardware sein. Plant der japanische Konzern eine mobile PS6-Handheld-Version, die ihre Spielebibliothek mit den stationären Geräten teilen kann?

Auf NeoGAF schrieb der bekannte Leaker KeplerL2 in einer Diskussion über die mögliche Leistung des Handhelds, dass der PS6-Handheld stark sei – die „GPU etwas stärker als [die der Xbox Series S] in Rasterisierung und deutlich überlegen in Raytracing.“

PS6-Handheld: stark, modern – und teuer?

Dazu kommt, dass ein weiterer Sprung in der Upscaling-Technologie genutzt werden könnte. Erst vor kurzem führte Sony eine verbesserte Version des KI-Upscalers PSSR für PS5 Pro ein und kürzlich kaufte man sich die Expertise von Cinemersive Labs, um derartige Technologien weiter zu schärfen.

KeplerL2 ergänzte, dass die nächste Generation von PSSR dabei helfen soll, mehr Leistung aus einem kleineren Formfaktor herauszuholen. Ähnlich tun es bereits andere Handhelds wie die Nintendo Switch 2 mit einer angepassten Version von DLSS und das Xbox ROG Ally X, welches bereits Ende 2025 ein Update von FSR 4 auf FSR Redstone erhielt.

Unklar ist, ob der Handheld tatsächlich nativ PS6-Spiele ausführen wird. Wahrscheinlich wird das aufgrund der Hardware-Unterscheide nicht so einfach möglich sein. Somit könnte der Sony-Handheld sich in der anfänglichen Cross-Gen-Phase in einer Position zwischen PS5 und PS6 einfinden. Auch ein TV-Dock ist laut aktuellen Gerüchten im Bereich des Möglichen.

Eine weitere Frage, die offen bleibt, ist der Preis. Aufgrund der jüngsten Preiserhöhungen bei RAM und SSD-Speicher könnte der Handheld unerwartet teurer werden. Erst vor wenigen Tagen musste Sony deshalb die Preise seiner aktuellen Konsolen deutlich anheben.

Wie nahe die Gerüchte an der Realität sind, wird erst klar, wenn Sony seine Pläne zur nächsten Konsolengeneration offiziell vorstellt – vorausgesetzt, sie haben sich nicht schon längst geändert.

via Push Square, Bildmaterial: Backbone One – PlayStation Edition