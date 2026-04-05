Deshalb ausgerechnet „Galaxy“ – Miyamoto erklärt die Entscheidung für den neuen Film

Knapp drei Jahre nach dem ersten Film ist bereits der nächste Animationsstreifen aus der Zusammenarbeit von Nintendo und Illumination erschienen. Mit dem Super Mario Galaxy Film wagt sich das Duo diesmal direkt ins Weltall. Doch warum fiel die Wahl ausgerechnet auf Super Mario Galaxy als Grundlage für das zweite große Abenteuer?

Ein neues Interview bei Polygon liefert nun spannende Einblicke in diese Entscheidung.

„Nicht als Sequel gedacht“

Wie Shigeru Miyamoto erklärt, habe man das Projekt intern gar nicht als klassische Fortsetzung betrachtet. Stattdessen sprach man bewusst vom „nächsten Film“. Diese Herangehensweise habe neue kreative Möglichkeiten eröffnet.

Miyamoto erinnert sich: „Wir haben es nie als Fortsetzung betrachtet, sondern als den nächsten Film.“ Die Idee, Elemente aus Super Mario Galaxy zu nutzen, kam dabei laut seinen Aussagen aus Gesprächen mit Illumination.

Schließlich habe der erste Film stark auf Abenteuer im Pilzkönigreich gesetzt, weshalb eine Erweiterung des Universums naheliegend erschien: „… im ersten Film ging es wirklich um Abenteuer im Pilzkönigreich, und der nächste Schritt wäre, die Welt zu erweitern und in die Galaxis vorzudringen.“

Gleichzeitig wollte das Team vermeiden, das Spiel einfach eins zu eins zu adaptieren. Stattdessen sollten einzelne Elemente übernommen werden, wenn sie gut zur Geschichte passen. Während der Produktion stellte sich jedoch heraus, dass manche Szenen durchaus wie eine direkte Fortsetzung wirkten – obwohl der Film ursprünglich nicht so geplant war.

„Dramatische Möglichkeiten“ des Galaxy-Universums

Auch Chris Meledandri, CEO von Illumination, erklärte, dass zunächst mehrere mögliche Spielwelten diskutiert wurden. Denkbar seien beispielsweise auch Super Mario World oder Super Mario Odyssey gewesen.

Doch letztlich überzeugte Super Mario Galaxy mit seinen filmischen Möglichkeiten. Meledandri beschreibt besonders die dramatische Atmosphäre als entscheidenden Faktor: „Es gab Aspekte an ‚Galaxy‘, die uns sofort begeistert haben: die filmischen Möglichkeiten … die Dramatik rund um Rosalina und wie sich das in der Musik widerspiegelt.“ Gerade diese emotionale und musikalische Stimmung habe großes Potenzial für eine neue Filmgeschichte geboten.

Der Film läuft inzwischen mit der Aufnahme von Japan weltweit in den Kinos und, erste Zahlen – aus den USA – deuten bereits auf einen sehr starken Start hin. Aber auch in Deutschland läuft es richtig gut. Laut einem Bericht von InsideKino hat Der Super Mario Galaxy Film bei uns mit 300.814 ZuschauerInnen und einem Umsatz von 3,3 Millionen Euro den erfolgreichsten Starttag seit Beginn der Corona-Pandemie hingelegt.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment