PlayStation Portal wird jetzt noch besser: 1080p-Modus und ein besseres Streaming-Erlebnis

Seit einiger Zeit ist PlayStation Portal zumindest ein Stück näher an einem Sony-Handheld, wie viele Fans ihn sich wünschen. Mittlerweile kann man mit PlayStation Portal nämlich auch ganz nativ und ohne PS5 streamen – direkt über das Gerät, vorausgesetzt allerdings: ein Abo von PlayStation Plus Premium. Die Informationen dazu gibt es hier. Und jetzt wird PlayStation Portal noch besser.
Heute geht ein neues System-Update weltweit an den Start, Es bringt mehrere neue Funktionen und Verbesserungen, die für „eine höhere Grafiktreue, reibungslosere Interaktionen und eine insgesamt nahtlosere Erfahrung sorgen“ sollen.
So gibt es jetzt einen neuen 1080p High-Quality-Modus, den SpielerInnen bei Remote Play und auch im Cloud-Streaming auswählen können. Dazu wird das Streaming-Erlebnis im Allgemeinen verbessert, indem man die Nutzbarkeit weiter optimiert und „Reibepunkte“ in Sessions verringert. Die Details findet ihr im PlayStation Blog.
Sony bleibt am Ball und beobachtet sehr genau, wie Portal-Fans reagieren. So teilte man auch mit, dass die monatlichen Cloud-Streaming-Nutzer im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 162 Prozent gestiegen sind und über 50 Prozent der Portal-Nutzer nun Premium-Abonnenten sind. Man wertet das als Zeichen, dass die Cloud-Nutzung gut ankommt.
Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
5 Kommentare
Öh, wie soll das bessere Streaming denn technisch funktionieren, wenn das individuelle Internet daheim generell schlecht ist? Ich hab eine lausige 50 MB-Vodafone-Kupferleitung daheim, die so... lausig und unzuverlässig ist, dass meine PS Remote Play-App nicht einmal eine Verbindung zur Konsole herstellen will (PS5 und Smartphone sind über WLAN verbunden, LAN geht nicht, weil eine Tür dazwischen sitzt). Ist schon schade. Bald steht bei mir eine Reha an und ich hätte gerne meine 90 Stunden in Persona 3 Reload dort fortgesetzt, die ich auf der PS5 begonnen habe. Sofern sich dort Zeit zur Verfügung stellen wird. War noch nie in Reha.
Ich hab mein LAN Kabel auch durch die Tür geführt, damit die PS5 per LAN verbunden ist. Wenn ich mich anstrenge, geht sie auch noch zu😅
Es gibt ja auch extra platte LAN Kabel. Oder man macht sich vor seiner Tür ne kleine Verdeckung und führt das Kabel dann darunter.
Gut zu wissen. Ich bekomme bei mir zuhause immer das wenigste vom WLAN ab und würde daher eigentlich auch lieber LAN nutzen. Muss ich mal gucken nach sonem platten Teil
Hossa! Wusste gar nicht, dass es so' extra flache Kabel gibt. Danke für den Hinweis. Die hat's sogar als 100m-Variante, sehe ich gerade auf Otto. Sollte also dicke reichen - von der Wohnzimmer-Ecke bis zu meiner, ja, Gaming-Ecke im eigenen Zimmer halt. Jetzt muss ich nur noch meinen Mitbewohner davon überzeugen bzw. meine Faulheit überwinden, um auch solche Kabel-Wandhalterungs-Haken-Selbstklebe-Dings anzubringen. Soll auch irgendwie ordentlich aussehen, wenn so 'n Kabel quasi durchs ganze Haus rennt.