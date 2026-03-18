PlayStation Portal wird jetzt noch besser: 1080p-Modus und ein besseres Streaming-Erlebnis

Seit einiger Zeit ist PlayStation Portal zumindest ein Stück näher an einem Sony-Handheld, wie viele Fans ihn sich wünschen. Mittlerweile kann man mit PlayStation Portal nämlich auch ganz nativ und ohne PS5 streamen – direkt über das Gerät, vorausgesetzt allerdings: ein Abo von PlayStation Plus Premium. Die Informationen dazu gibt es hier. Und jetzt wird PlayStation Portal noch besser.

Heute geht ein neues System-Update weltweit an den Start, Es bringt mehrere neue Funktionen und Verbesserungen, die für „eine höhere Grafiktreue, reibungslosere Interaktionen und eine insgesamt nahtlosere Erfahrung sorgen“ sollen.

So gibt es jetzt einen neuen 1080p High-Quality-Modus, den SpielerInnen bei Remote Play und auch im Cloud-Streaming auswählen können. Dazu wird das Streaming-Erlebnis im Allgemeinen verbessert, indem man die Nutzbarkeit weiter optimiert und „Reibepunkte“ in Sessions verringert. Die Details findet ihr im PlayStation Blog.

Sony bleibt am Ball und beobachtet sehr genau, wie Portal-Fans reagieren. So teilte man auch mit, dass die monatlichen Cloud-Streaming-Nutzer im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 162 Prozent gestiegen sind und über 50 Prozent der Portal-Nutzer nun Premium-Abonnenten sind. Man wertet das als Zeichen, dass die Cloud-Nutzung gut ankommt.

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment