Endlich die Haare schön: Neue Version von KI-Upscaler PSSR ist jetzt für PS5 Pro verfügbar

Wie bereits angekündigt wurde die in Resident Evil erstmals angewandte, verbesserte Version von PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) ab sofort allgemein freigegeben. Sony veröffentlicht dazu ein neues PS5-Systemsoftware-Update, das eine überarbeitete Version der Upscaling-Technologie PSSR bei weiteren Games einführt.

Besonders hervorgehoben werden im Playstation Blog Silent Hill f und Final Fantasy VII Rebirth, welche deutlich von den Verbesserungen profitieren sollen. Der PlayStation Blog bietet den Entwicklern der Studios eine Plattform, um ihre Meinung zum PSSR-Update zu erklären.

Konami schreibt dazu: „Mit dem neusten PSSR-Update bietet Silent Hill f jetzt noch flüssigeres Gameplay als zuvor. Selbst kleinste Details, von sanft wogenden Grashalmen bis zu auf den Boden geworfenen Schatten, werden mit größerer Klarheit gerendert, wodurch die Immersion im nebelverhangenen Japan der 1960er noch intensiver wird.“

Dagegen stellt Naoki Hamaguchi die Verbesserungen bei der Haardarstellung in den Fokus, mit welcher Upscaler traditionell größere Probleme haben. „Im Vergleich zur ursprünglichen PSSR werden selbst kleinste Details wie das Haar eines Charakters auf natürliche Weise wiederhergestellt, und die Bildverarbeitung ist aufgrund von weniger Flackern und Nachbildeffekten stabiler. Wir haben insgesamt den Eindruck, dass wir dadurch ein immersiveres Gameplay mit verbesserter Grafikqualität und -stabilität erzielen können.“

Eine zweistellige Anzahl an Spielen soll das PSSR-Update in Kürze integrieren, darunter:

Alan Wake 2

Control

Dragon Age: The Veilguard

Silent Hill f

Nioh 3

Rise of the Ronin

Final Fantasy VII Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade II

Monster Hunter Wilds

Dragon’s Dogma 2

Weitere Titel wie Crimson Desert, Assassin’s Creed Shadows und Cyberpunk 2077, werden Updates erhalten. Für Spiele, die bereits PSSR unterstützen, kann die neue Version von PSSR per Schalter im Optionsmenü aktiviert werden. In Zukunft soll ein Großteil der zukünftigen PS5-Pro-Titel direkt mit der neuen PSSR-Version erscheinen.

Erwähnenswert ist zudem, dass der Algorithmus und das neurale Netzwerk, die in der neuen PSSR zum Einsatz kommen, mit der „Project Amethyst“-Partnerschaft mit AMD entstammen. Teile von PSSR werden in naher Zukunft auch im nächsten FSR-Update von AMD enthalten sein – und damit auch langfristig auf der Xbox Series sowie weiteren Xbox-Geräten.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix