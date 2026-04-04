Knallharte Platin-Trophäe wurde nach 13 Jahren erstmals geknackt und freigespielt

Die „Ninja Gaiden“-Serie ist bekanntlich für ihren teils gnadenlosen Schwierigkeitsgrad bekannt. Das geht sogar so weit, das niemand (!) die Platin-Trophäe in Ninja Gaiden Sigma 2 Plus freigeschaltet hat. Bis jetzt.

Einem ehrgeizigen Spieler ist es gelungen, woran zahllose Hobby-Shinobi gescheitert sind. Der japanische Spieler und Streamer Tqvry hat tatsächlich als Erster die Platin-Trophäe im 13 Jahre alten PS-Vita-Abenteuer erspielt.

Am 28. März 2026 streamte Tqvry seinen Versuch, diese Herausforderung zu meistern, und schaffte es. Eine beachtliche Leistung, bedurfte es Tqvry doch ein stolzes Jahr und acht Monate, um den Titel in seiner Vollständigkeit durchzuspielen. Allein der abschließende Stream erstreckte sich über zehn Stunden.

PSNProfiles hält den beachtlichen Erfolg fest: Tqvry ist nun der erste und einzige Spieler, der die Platin-Trophäe der PS-Vita-Fassung freigeschaltet hat. Interessant: Die PS3-Version des Spiels verzeichnet über 2.000 SpielerInnen mit der begehrten Auszeichnung. Warum diese große Diskrepanz?

Nur auf PS Vita schwer

Die „Dynamisches Duo“-Trophäe in der „Plus“-Fassung erfordert, dass SpielerInnen das Spiel im Turbo-Modus mit einem Koop-Partner durchspielen. Der Turbo-Modus schraubt das ohnehin flotte Spiel auf ein 1,5-fach erhöhtes Tempo. Das Problem stellt aber vielmehr der Umstand dar, dass die Vita-Fassung über keine Online-Option verfügt.

SpielerInnen müssen die Herausforderung also mithilfe eines NPC-Partners meistern. Der verhält sich mitunter eher hinderlich als hilfreich. Gepaart mit einer holprigen Bildrate wird die Trophäe zur nervlichen Zerreißprobe. Und ebendiese hat Tqvry gemeistert. Glückwunsch!

via GameRant, Bildmaterial: Ninja Gaiden 4, Xbox Game Studios, Koei Tecmo, Team Ninja, PlatinumGames