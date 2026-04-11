Inazuma Eleven: Victory Road erhält physische „Switch 2“-Version, aber es gibt einen Haken

Darauf haben Fans des Haptischen gewartet! Inazuma Eleven: Victory Road erhält nachträglich eine physische Version für die Nintendo Switch 2. Level-5 hat bestätigt, dass die physische Handelsversion auf einer „echten“ Cartridge am 11. Juni 2026 erscheint.

Die Ankündigung gilt allerdings nur für Japan. Schade, es gibt aber auch gute Nachrichten. Die Switch 2 ist weiterhin regionsfrei und die japanische Version bietet auch die deutschen Texte. Ihr könnt also beispielsweise bei Play-Asia* vorbestellen, wo die Handelsversion schon im Sortiment ist.

Die neue Version enthält alle bisherigen Inhalte, darunter auch das vierte große kostenlose Update „The Rising Bond“-DLC. Bislang ist das Spiel außerhalb Japans ausschließlich digital für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs verfügbar.

Inazuma Eleven: Victory Road kombiniert klassische Fußball-Action mit Rollenspiel-Elementen und liefert eine neue Geschichte, die 25 Jahre nach dem ersten Teil spielt. Im Mittelpunkt stehen neue Charaktere wie Destin Billows, während gleichzeitig bekannte Figuren und Teams zurückkehren.

Neben dem Story-Modus bietet das Spiel mit dem Chronicle Mode Zugriff auf über 5.200 Charaktere aus der gesamten Seriengeschichte. Ergänzt wird das Ganze durch anpassungsfähige Spielsysteme: Ihr könnt Matches entweder direkt steuern oder im „Commander Mode“ taktisch lenken.

Mit der sogenannten Bond Station könnt ihr zudem eine eigene Umgebung gestalten, in der ihr eure Charaktere präsentiert und mit anderen interagiert. Für die Zwischensequenzen arbeitet Level-5 mit dem bekannten Animationsstudio MAPPA zusammen, wodurch die Story besonders aufwendig inszeniert wird.

Bildmaterial: Level-5