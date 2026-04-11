Kurz vor dem Start: Das „Anime-GTA“ Neverness to Everness wirft seine Schatten voraus

Am 18. April wird ein großes „Launch Preview Special Program“ zu Neverness to Everness stattfinden, wie die Hotta Studios und Perfect World Games bekannt gaben. Fans erwarten letzte Details zum Start des Spiels am 29. April 2026 sowie Informationen zum Pre‑Load, einer eventuell noch anstehenden Open-Beta oder Early‑Access‑Phase und vielleicht auch neue weitere Informationen zur Mac-Version für das MacBook Neo.

Nach dem Treffen der Hotta Studios mit Apple-Firmenchef Tim Cook scheint Apple in der Endphase der Entwicklung eine besondere Priorität erhalten zu haben, wie man auch am Feature im Apple App Store sieht, wo das Spiel prominent gefeatured wird.

Wahrscheinlich werden am 18. April auch die Launch‑Inhalte und Features ausführlich vorgestellt. Dazu zählen die verschiedenen Anomalie‑Events, das Café‑Management System, die verschiedenen Minigames (Mahjong, Racing, Crime‑Aktivitäten) und die Bonusinhalte, die nach dem Erreichen der 30 Millionen Vorregistrierungen und 5 Millionen Social Media Followern zum Start bereitstehen. Hier gibt es etwa Charakter Haniel als Bonus für Fans.

Social-Media-Kampagne in vollem Gange

Besonders angetan hat es den Fans das energiegeladene Catgirl Mint, deren Trailer (siehe unten) bei über 9 Millionen Aufrufen auf Youtube steht. Auch die Kurierin Jiuyuan, die sich in ihrem Doppelleben mit zwei Pistolen verteidigt, steht ganz oben in der Fangunst.

Umstrittener ist Fadia, Apsotel von Leben und Tod. Ihre Vampir-ähnliche Aura kommt im aktuellsten Trailer zum Vorschein – und nach dem Kampf benutzt sie wohl gerne einen besonderen Lippenstift, um ihre blauen Lippen rot zu färben.

Auf Social Media wird seit mehreren Wochen eine große Werbekampagne gefahren. Täglich erscheinen neue Videos und Shorts auf Youtube und Tiktok, währenddessen gibt es etwa auf Twitter und Reddit Informationen zu den Charakteren. Auch offline startet aktuell eine Werbekampagne, vor allem in erfolgversprechenden asiatischen Ländern. In Südkorea ist beispielsweise eine großflächige Werbekampagne in den U-Bahn-Stationen gestartet.

Mint im Charakter-Trailer:

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio