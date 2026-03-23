Pokémon Pokopia: Fan verblüfft mit einem funktionierenden Taschenrechner

Haben wir in Pokémon Pokopia langsam die letzte Evolutionsstufe an kreativen Bauprojekten erreicht? Die Community scheint jedenfalls immer neue Wege zu finden, das Bausystem bis an seine Grenzen auszureizen.

In den vergangenen Wochen konnten Spieler bereits beeindruckende Projekte bestaunen: Ein komplett funktionierendes U-Bahn-System, vollautomatisierte Farmen oder sogar detailgetreue Nachbauten klassischer Routen aus älteren Pokémon-Spielen. Nun hat ein Fan jedoch ein Projekt umgesetzt, das selbst unter diesen kreativen Bauten hervorsticht.

Rechnen in Pokopia

Der japanische Nutzer Tarnow0530 auf Twitter hat es tatsächlich geschafft, in Pokémon Pokopia einen funktionierenden Taschenrechner zu bauen. Das System kann aktuell zwar „nur“ einstellige Addition durchführen, doch allein die Umsetzung dürfte enorm aufwendig gewesen sein.

Über mehrere Schalter lassen sich Zahlen eingeben, woraufhin ein komplexes System aus internen Hebeln die Berechnung ausführt. Nach kurzer Verzögerung erscheint schließlich das Ergebnis auf einer Anzeige – im gezeigten Beispiel etwa die Rechnung 9 + 1.

Auf Social Media zeigt der Spieler nicht nur ein Video des funktionierenden Rechners, sondern auch ein komplettes Schaltbild seines Systems. Damit könnten theoretisch sogar andere Spieler versuchen, die Konstruktion nachzubauen.

Der Taschenrechner ist nur das jüngste Projekt einer ganzen Reihe beeindruckender Bauwerke der Community. Angesichts solcher Konstruktionen stellt sich fast schon die Frage, was als Nächstes kommt – vielleicht irgendwann ein komplettes Computersystem in Pokopia?

Was ist das aufwendigste Bauprojekt, das ihr bisher auf eurer Insel umgesetzt habt?

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo