Pokémon Stadium kehrt zurück – zumindest in Pokopia: Fan baut eindrucksvolle Arena

In Pokémon Pokopia entstehen immer wieder beeindruckende Bauwerke. Fans haben bereits eine Vielzahl von Projekten aus dem Boden gestampft, die jedes Mal größer und beeindruckender waren als die vorherigen. Nun kehrt ein besonders ikonischer Ort aus der Pokémon-Welt zurück – zumindest in Form eines Fanprojekts. Ein Spieler hat nämlich ein beeindruckendes Pokémon-Stadion im Spiel errichtet.

Ein Stadion wie aus dem Anime

Reddit-Nutzer PokemonMaster_99 präsentierte seine Kreation kürzlich im Pokopia-Subreddit. Das Bauwerk orientiert sich stark an den Arenen aus dem Pokémon-Anime und klassischen Spielen wie Pokémon Stadium.

Im Zentrum befindet sich ein großes Kampffeld mit Markierungen, die an ein Fußballstadion erinnern, inklusive Pokéball-Symbol in der Mitte. Rund um die Arena gibt es außerdem komplette Zuschauertribünen mit mehreren Sitzreihen und Seiteneingängen.

Auch Details fehlen nicht: Eine Seite der Arena beherbergt ein Podest mit einem Pokal, während auf der gegenüberliegenden Seite ein Bereich eingerichtet wurde, der offenbar als Platz für einen Kampfrichter gedacht ist.

Fans feiern die Arena

Die Community reagierte begeistert auf das Projekt. Einige Fans schlugen sogar vor, die Atmosphäre noch weiter auszubauen – etwa mit passender Musik aus der Reihe. Mit der Hilfe von DJ-Rotom gibt es ja einiges an Auswahl.

Der Erbauer selbst erklärte, dass der Bau enorm viele Ressourcen verschlungen habe – vor allem große Mengen Eisenerz, das für die zahlreichen Sitzplätze benötigt wurde.

Das Stadion reiht sich damit in eine lange Liste kreativer Bauprojekte ein. Neben bekannten Pokémon-Orten wurden in Pokopia bereits bekannte Schauplätze aus anderen Serien nachgebaut, darunter etwa Raccoon City aus Resident Evil. Was euer Favorit bisher?

Wenn ihr übrigens wirklich nach einer Rückkehr von Pokémon Stadium lechzt, könnte sich auch ein Blick auf Pokémon Champions lohnen. Was die Producer mit dem neuen Spiel in der Zukunft vorhaben, erfahrt ihr hier.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo