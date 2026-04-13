Eine Ankündigung von Nintendo schürt Spekulationen – und es gibt eine wilde Theorie

Gerüchte gehören zur Spielebranche wie kaum etwas anderes. Mal treffen sie ins Schwarze, mal entpuppen sie sich als heiße Luft. Vor allem rund um Nintendo überschlagen sich aktuell die angeblichen Insider-Informationen.

Offizielle Details sind rar, der Konzern bleibt seiner Linie treu und äußert sich nur selten frühzeitig zu kommenden Projekten. In diesem Umfeld gewinnen bekannte Namen aus der Leak-Szene an Bedeutung.

Einer der prominentesten ist NateTheHate, dessen Aussagen zuletzt wieder verstärkt diskutiert werden – nicht zuletzt, weil sich einige seiner Prognosen nun scheinbar bewahrheiten.

Bestätigte Ankündigung stärkt aktuelle Gerüchte

Konkret geht es um die kürzlich bestätigte Veröffentlichung von Rhythm Paradise Groove, das am 2. Juli erscheinen soll. Genau dieses Zeitfenster hatte NateTheHate zuvor bereits genannt. Auch die Art und Weise der Vorstellung über Social Media, die laut ihm im Moment eher relevant ist, weil eine „richtige“ Direct wohl noch etwas dauert, war korrekt.

Dass sich diese Informationen als richtig herausstellten, verleiht auch anderen Aussagen des Leakers etwas mehr Glaubwürdigkeit, so zumindest nach der Auffassung von GameRant.

Im Fokus steht dabei vor allem ein mögliches Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2. Laut Leak soll es sich nicht nur um eine einfache Neuauflage handeln, sondern um eine komplett neu entwickelte Version, die noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings weiterhin nicht.

Darüber hinaus wurden noch weitere Projekte genannt, darunter auch ein neues Star Fox. Auch dieses solle laut NateTheHate über Social Media oder bei Nintendo Today enthüllt werden. Ob sich all diese Hinweise bewahrheiten, bleibt abzuwarten – möglicherweise bringt bereits die nächste (eventuelle) Nintendo Direct im Juni Klarheit.

Leaks von Nintendo gestreut?!

Zum Abschluss sorgt noch ein weiteres Gerücht für Gesprächsstoff: Angeblich soll Nintendo selbst gezielt Informationen streuen, um Leaker aufzuspüren und interne Quellen zu identifizieren. Konkrete Belege dafür gibt es allerdings nicht – bislang basiert diese Theorie ausschließlich auf Hörensagen. Dennoch wäre so eine Praxis in der Branche auch nicht ganz unüblich.

Bis dahin gilt wie immer: Gerüchte sind mit Vorsicht zu genießen – jetzt mehr denn je. Nintendo hat es selbst in der Hand, die Spielerschaft sehnt sich regelrecht nach neuen Informationen für Titel der noch jungen Switch 2. Etwas mehr und offenere Kommunikation hat eigentlich noch nie geschadet.

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo