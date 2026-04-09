Die nächste State of Play soll bald kommen und könnte ein besonderes Remake bieten

Die nächste Präsentation seitens Sony Interactive Entertainment könnte schon bald anstehen. Laut Insider NateTheHate gibt es Hinweise darauf, dass eine neue State of Play möglicherweise bereits am 16. April stattfinden könnte und damit deutlich früher als erwartet.

Eigentlich wäre ein größeres PlayStation-Event erst rund um das Summer Game Fest im Juni zu erwarten gewesen. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte Sony seine nächste Präsentation vorziehen. NateTheHate betont wie üblich, dass sich Pläne jederzeit ändern können – dennoch gilt er inzwischen als verlässliche Quelle mit guter Trefferquote.

Die möglichen Termine sind besonders spannend, denn es wird auch über die Enthüllung eines Remakes von Assassin’s Creed IV: Black Flag gesprochen. Mehrere Insider sollen unabhängig voneinander denselben Zeitraum genannt haben.

Es ist noch unklar, ob die Ankündigung im Rahmen einer State of Play oder separat erfolgen wird. Die Neuauflage zu Black Flag hatte Ubisoft kürzlich erst bestätigt, nachdem es vorab schon viele Gerüchte gab. Nun warten Fans auf die Enthüllung.

Bislang ist weder das Event noch ein konkretes Line-up offiziell bestätigt. Sollte sich der Termin bewahrheiten, dürfte uns jedoch schon in den kommenden Wochen die nächste größere PlayStation-Präsentation erwarten.

Bildmaterial Sony Interactive Entertainment