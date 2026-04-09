Das virale Plattformspiel Only Up! lebt wieder auf – Fan baut Version in Pokémon Pokopia nach

Das virale Plattformspiel Only Up! sorgte 2023 für einen regelrechten Hype auf Twitch und Steam. Zahlreiche Streamer versuchten sich damals an den chaotischen Kletterpassagen, bei denen ein einziger Fehler den gesamten Fortschritt zunichtemachen konnte.

Trotz seines Erfolgs verschwand das Spiel später überraschend wieder von Steam, nachdem der Entwickler es selbst aus dem Store entfernte. Jetzt erlebt das Konzept eine kleine Rückkehr – allerdings auf eine ziemlich ungewöhnliche Weise.

Kletter-Plattformer direkt in Pokémon Pokopia

Der japanische Spieler und Solo-Entwickler Penggy (via Automaton Media) hat nämlich ein besonders interessantes Projekt vorgestellt: ein spielbares Kletter-Plattformspiel im Stil von Only Up! – komplett innerhalb von Pokopia gebaut.

Um das chaotische Gameplay nachzubilden, nutzt Penggy eine Vielzahl an Bauelementen aus dem Spiel – darunter Terrain-Blöcke, Möbel und andere Objekte. Diese werden clever miteinander kombiniert, sodass ein anspruchsvoller Parkour entsteht. In ersten Videos sind etwa Sprünge über Ranken, Türen, die im Sprung geöffnet werden müssen, oder labyrinthartige Zaun-Passagen zu sehen.

Das Projekt befindet sich derzeit noch in Arbeit. Laut Penggy wird das Minispiel aber bereits aktiv getestet, um sicherzustellen, dass SpielerInnen unterwegs nicht stecken bleiben. Sollte die Idee fertiggestellt werden, könnte daraus ein überraschend komplexes Community-Minispiel innerhalb von Pokémon Pokopia entstehen. Würdet ihr euch mal an diesem Parkour versuchen?

Dass Spieler schon jetzt so kreative Projekte umsetzen, überrascht allerdings kaum. Bereits in den vergangenen Wochen entstanden im Spiel eine Vielzahl beeindruckender Projekte. Darunter z. B. eine Nachbildung von Racoon City aus der „Resident Evil“-Reihe.

via Automaton Media, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo