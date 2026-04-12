Ein Zufall – oder ein Zeichen: Zwei große „Switch 2“-Exclusives plötzlich eingestuft

Fast ein Jahr ist es her, dass Splatoon Raiders überraschend angekündigt wurde. Seitdem blieb es allerdings auffällig ruhig um das Spin-off. Nun gibt es ein neues Lebenszeichen, das Fans aufhorchen lässt. Zeitgleich macht auch ein weiterer Titel wieder von sich hören.

Wie entdeckt wurde, hat Nintendo die offizielle EU-eShop-Seite des Spiels aktualisiert und dem Titel eine PEGI-7-Altersfreigabe hinzugefügt. Interessant ist auch, dass im deutschen Store eine Altersfreigabe ab 12 Jahren angegeben ist, obwohl alle bisherigen Splatoon-Teile ab 6 Jahren eingestuft wurden. Noch Anfang April war dort lediglich „TBD“ vermerkt, was die Änderung besonders interessant macht.

Hinweis auf baldige Enthüllung?

Auch wenn die Einstufung bisher noch nicht direkt auf der PEGI-Website selbst gelistet ist, gilt eine Altersfreigabe in der Regel als klares Zeichen dafür, dass sich ein Spiel in der finalen Entwicklungsphase befindet.

Entsprechend könnten neue Informationen oder sogar ein Veröffentlichungsdatum schon bald folgen. Eine ähnliche Situation gab es bereits Anfang des Jahres, mit der Einstufung für Splatoon 3 für die Nintendo Switch 2.

Über den Titel selbst ist noch nicht viel bekannt. Nintendo beschreibt ihn wie folgt: „Erkunde als Mechanik-Meistertalent zusammen mit Surimi Syndicate die mysteriösen Spiralit-Inseln.“ Es wird allerdings gemunkelt, dass sich dieser Titel mehr auf den Singleplayer beziehen soll.

Es gibt noch mehr

Ein ähnliches Bild zeigt sich übrigens auch bei Fire Emblem: Fortune’s Weave. Der nächste Hauptteil der Reihe für die Nintendo Switch 2 wurde kürzlich ebenfalls von PEGI in Europa eingestuft und erhielt eine Freigabe ab 12 Jahren – bzw. einer USK-Freigabe von 12 in Deutschland. Interessant ist zudem, dass die Einstufung Hinweise auf mögliche DLC-Inhalte enthält. Allerdings trugen auch frühere „Fire Emblem“-Teile ähnliche Kennzeichnungen, ohne dass am Ende zwingend zusätzliche Inhalte veröffentlicht wurden.

Sollte es sich nicht um einen technischen Fehler handeln, dürfte Splatoon Raiders und Fire Emblem: Fortune’s Weave als exklusive Titel für die Nintendo Switch 2 schon bald wieder ins Rampenlicht rücken. Vielleicht sind neue Trailer auch nicht mehr weit. Freut ihr euch schon auf die Titel?

via My Nintendo News (2), Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo